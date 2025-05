Colleferro, fermato con 100 grammi di cocaina pura: arrestato 30enne

Aveva con sé 100 grammi di cocaina pura, nascosti in un involucro sottovuoto pronto per essere smerciato.

È finito in manette un 30enne residente nella zona, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Gavignano nel tardo pomeriggio di ieri durante un’attività di controllo mirata al contrasto dello spaccio nel centro cittadino.

L’uomo, che viaggiava a bordo di un’auto a noleggio, è stato fermato dai militari per un normale accertamento.

Tuttavia, il suo atteggiamento nervoso ed esitante ha insospettito gli operanti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e veicolare.

Il sospetto si è rivelato fondato: nascosto nell’auto, è stato trovato un involucro contenente polvere bianca, poi identificata come cocaina pura, per un peso complessivo di circa 100 grammi.

Una quantità che, una volta tagliata e immessa nel mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare decine di migliaia di euro.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Velletri, che ha disposto per il 30enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla caserma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.