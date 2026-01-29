Colli Aniene, crolla il soffitto in un box del mercato inaugurato meno di un anno fa: è polemica sul restyling

Quello che doveva rappresentare il fiore all’occhiello del commercio di prossimità nel Municipio IV si è trasformato, nel giro di poche ore, in un caso politico.

Il crollo di una parte della struttura (ex Mercato Tiburtino Sud) avvenuto durante la giornata di ieri mercoledì 28 gennaio — fortunatamente senza feriti tra operatori e clienti — ha coinvolto un edificio ristrutturato e inaugurato in pompa magna meno di un anno fa dal presidente del Municipio IV.

Un intervento presentato come simbolo di rilancio e rigenerazione urbana che ora, alla prima vera ondata di maltempo, mostra gravi criticità.

L’attacco dell’opposizione

Durissima la reazione dell’opposizione. Il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Matteo Mariani, ha annunciato la richiesta formale di accesso agli atti per fare piena luce sull’intera procedura di appalto e realizzazione dei lavori.

Sotto la lente finiscono in particolare:

I costi dell’opera , pari a circa un milione di euro, giudicati sproporzionati alla luce di cedimenti definiti «inaccettabili».

Le responsabilità tecniche , con interrogativi puntuali su chi abbia eseguito i lavori, chi abbia firmato il collaudo e quali certificazioni di sicurezza siano state rilasciate.

La tutela degli operatori, con la richiesta di accertare immediatamente se la struttura possa rappresentare un rischio per chi vi lavora quotidianamente.

«È doveroso sapere come sia stato possibile che un’opera così recente presenti simili problemi», ha sottolineato Mariani.

Un mercato “nuovo” già sotto accusa

Il Mercato rionale era stato presentato come un modello di modernizzazione: box rinnovati, coperture adeguate alle normative vigenti e una nuova organizzazione degli spazi. Il cedimento strutturale avvenuto nelle ultime ore rimette però in discussione la solidità complessiva dell’intervento.

Ora gli operatori chiedono:

Verifiche statiche estese a tutti i box, non solo a quelli interessati dal crollo.

Massima trasparenza sulla direzione dei lavori e sull’operato della ditta appaltatrice.

Chiarimenti ufficiali da parte della Presidenza del Municipio IV.

«I cittadini hanno diritto a conoscere come vengono spesi i fondi pubblici e ad avere certezze sulla sicurezza delle strutture», ha concluso Mariani, avvertendo che l’episodio rischia di compromettere la fiducia nell’uso corretto delle risorse dei contribuenti.

