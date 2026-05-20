Colli Portuensi, è scontro sul giardino di piazza Merolli. La Lega attacca: “Un pantano abbandonato”

Un piccolo angolo relax trasformato, secondo l’opposizione municipale, in un acquitrino impraticabile; uno spazio sottratto al degrado grazie alla cittadinanza attiva, secondo la maggioranza.

Al centro della contesa politica nel XII Municipio c’è il giardino di piazza Pietro Merolli, snodo cruciale per il quartiere Colli Portuensi, oggi al centro di un duro botta e risposta tra la Lega e la giunta guidata dal presidente dem Elio Tomassetti.

A sollevare il caso è Giovanni Picone, consigliere municipale del carroccio, che descrive un quadro di profonda sofferenza per l’area verde: alberi privi di cura, vegetazione incontrollata e, soprattutto, una perdita d’acqua che avrebbe trasformato quasi metà dello spazio in una palude artificiale.

“Da ludoteca fiore all’occhiello del territorio e punto di riferimento per bambini, famiglie e anziani, a simbolo dell’abbandono e dell’incapacità amministrativa”, attacca Picone, ricordando come le perplessità del centrodestra sul nuovo modello di gestione si siano, a suo dire, rivelate fondate.

Dalla ludoteca ai patti di collaborazione: la storia dell’area

La parabola di piazza Merolli riflette le alterne fortune di molti spazi pubblici romani negli ultimi anni. Fino al 2020 l’area viveva grazie a una ludoteca i cui gestori garantivano anche la cura del verde.

Poi, sotto la consiliatura a Cinque Stelle della giunta Crescimanno, la concessione decadde in seguito alla verifica di presunti abusi edilizi nei locali.

Dopo un biennio di chiusura e una parentesi legata ai progetti sociali con i percettori del reddito di cittadinanza, la svolta sembrava arrivata con la firma di un patto di collaborazione che ha affidato l’apertura, la chiusura e il decoro della piazza a una rete di associazioni locali, tra cui Monteverde Attiva, Arci Freddy Aps e Amici di Villa Flora.

Il nodo della tubazione e la replica del Municipio

Il problema principale degli ultimi mesi sarebbe legato a un danno alla rete idrica non riparato tempestivamente, che secondo la Lega avrebbe reso l’area pericolosa per i frequentatori più piccoli.

Dall’assessorato all’Ambiente di via Fabiola, tuttavia, respingono le accuse di immobilismo e gettano acqua sul fuoco delle polemiche.

L’assessore al Verde del XII Municipio, Mauro Marcheggiani, assicura che la situazione è sotto controllo:

“La ditta incaricata ha già effettuato il sopralluogo necessario per riparare la tubazione danneggiata. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, il patto di collaborazione con il territorio è solido ed è stato appena rinnovato. Le associazioni svolgono regolarmente il loro compito: tagliano l’erba, svuotano i cestini e garantiscono la fruibilità quotidiana del giardino”.

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