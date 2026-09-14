Colpo lampo e maxi-prelievo all’Outlet di Valmontone: sfilati 1.300 euro dal Bancomat, arrestata borseggiatrice

Pochi istanti tra la sfilata furtiva del portafogli e il rumore delle banconote mandate in uscita dallo sportello automatico.

Un raid fulmineo consumato all’interno del noto Polo Commerciale Outlet di Valmontone, alle porte di Roma, si è concluso con l’arresto in flagranza di una donna senza fissa dimora e con il totale recupero del maltolto.

L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Valmontone sotto la regia della Compagnia di Colleferro, ha sventato un colpo da 1.300 euro ai danni di una cliente intenta a fare acquisti tra i negozi della cittadella dello shopping.

Dal borseggio all’avviso di prelievo sul cellulare

La dinamica dell’azione si è sviluppata nell’arco di pochissimi minuti nel cuore della galleria commerciale:

Lo sfilamento del portafogli: Approfittando di un momento di distrazione tra le corsie degli espositori, l’aggressrice si è avvicinata alla vittima sfilandole con destrezza il portafogli direttamente dalla borsa.

Il Bancomat e l’allarme immediato: Ottenute le carte di credito, la donna si è precipitata allo sportello ATM posizionato all’interno dello stesso complesso ed ha eseguito un prelievo contante da 1.300 euro. È stata proprio la notifica push inviata dall’app bancaria sullo smartphone della vittima a far scattare la segnalazione immediata alle forze dell’ordine.

Braccata dai filmati e il rito direttissimo a Velletri

La presenza dei militari in servizio di pattugliamento nell’area ad alta affluenza ha permesso un intervento chirurgico:

La caccia al varco e la perquisizione: Analizzando al volo i testimoni e i nastri a circuito chiuso dell’Outlet, i Carabinieri hanno rintracciato ed bloccato la sospettata, una cittadina bulgara. Addosso le sono state trovate le tre tessere di pagamento sottratte e l’intera mazzetta da 1.300 euro appena prelevata, subito restituite alla legittima proprietaria.

I provvedimenti della Procura: Tratta in arresto con le accuse di furto con destrezza e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la donna è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in attesa del giudizio con rito direttissimo.

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