“Come d’inKANTo“, festa del Liceo Kant di Roma

Il Liceo Classico e Linguistico Immanuel Kant, in piazza Francesco Zambeccari 19, sarà in festa venerdì 17 gennaio 2025, con l’evento “Come d’inKANTo” che sui terrà nell’Aula Magna dalle 17,00 alle 19,30.

Introduzione di Viola Borghi al pianoforte

17 – Saluto della preside prof.ssa Elisabetta Durantini

17,05 – Presentazione associazioni

17,10 – Angela Aquilini – Festival della lettura condivisa

17,25 – Rita d’Andrea – presentazione libro

17,45 – Vittoria Faro – Spazio Recherche

18,00 – Giulia Penna e marito

18,30 – Prof. Settimio Marcelli, prof.ssa Claudia Cacciò, prof.ssa Maria Letizia Parretti

19,00 – soprano Michela Marconi, prof. Francesco Sirleto, maestro Michele Martusciello, regista Carlo Cianfarini, dott. Henos Palmisano – APS Partenope, Vox in Arte e APS Polvere di Stelle, musica e cultura,

19,20 – Jerry Duni – Stefano Natale – Chiara Violano

La festa è aperta a tutti: genitori, nonni, zii, curiosi.

