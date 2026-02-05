Consiglio del cibo, Fabio Ciconte presidente

Il Consiglio del cibo di Roma ha rinnovato la sua guida. Nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio, il Consiglio si è riunito per l’elezione del suo Presidente, confermando Fabio Ciconte, direttore e co-fondatore dell’Associazione ambientalista Terra!, saggista ed esperto di agricoltura e filiere alimentari, impegnato in battaglie ambientali e sociali come quella contro il caporalato.

Ciconte è stato uno dei principali artefici del comitato che ha costruito il percorso partecipato e ha portato all’approvazione della delibera 38 del 2021 con cui l’Assemblea capitolina ha individuato gli indirizzi per attuare la food policy di Roma.

Il Consiglio raccoglie 200 iscritti, tra realtà agricole, università, enti di ricerca, associazioni, sindacati, operatori dei mercati rionali e contadini, reti dei gruppi di acquisto solidale, reti di impresa e poli civici.

I setti tavoli tematici in cui è suddiviso coadiuvano e stimolano le politiche dell’Amministrazione per il governo del sistema agroalimentare di Roma, partendo dall’accesso al cibo sano, alla ristorazione scolastica e all’educazione alimentare, passando per la valorizzazione delle filiere territoriali, fino alla promozione della cultura gastronomica.

Nel percorso di attuazione della food policy, Roma ha scelto di fare rete con le altre città per valorizzare le eccellenze del territorio. Ha aderito all’Associazione Città dell’Olio, all’Associazione Città del Vino e le è stata riconosciuta, da ONAF, la nomina di Città del Formaggio 2025 e ha partecipato a fiere ed eventi in ambito nazionale come Slow Fish, Sana – Fiera del cibo biologico, Vinitaly, Terra Madre, Villaggio Coldiretti, Vinòforum ed Excellence.

“Desidero esprimere una grande soddisfazione per la rielezione di Fabio Ciconte a Presidente del Consiglio del cibo di Roma, la cui esperienza e competenza saranno preziose per continuare il percorso di creazione delle politiche del cibo della Capitale. Abbiamo scelto di costruire un processo partecipativo, tramite una rete forte a servizio dei bisogni e del potenziale che Roma esprime. È questo, in fondo, l’insegnamento più potente che l’agricoltura ci offre: è il sistema a fare la differenza; è la rete a superare isolamento e marginalità; e sono la cura e la condivisione a promuovere uno sviluppo dei territori e delle comunità” ha dichiarato Sabrina Alfonsi Assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti.

