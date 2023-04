Continua con grande successo TuliPark a Villa De Sanctis

Nonostante la “outrageous fortune” climatica continua la strepitosa esposizione e raccolta di tulipani a Villa De Sanctis.

L’idea dei tre fratelli Votadoro (Gaetano, Davide e Filippo) di rinnovare ogni anno il sodalizio tra la Sicilia (Niscemi, CL) e il V Municipio si è dimostrata vincente: un arcobaleno (ben 75 varietà), in uno dei quartieri più popolati della Capitale, che ha impreziosito questa “periferia” con oltre 400 mila tulipani, rendendo Villa De Sanctis il centro della “bellezza” romana.

Sono passati oramai più di 20 giorni dalla inaugurazione del parco e i coloratissimi gioielli non smettono di stupirci per i colori vivaci e per la resistenza alle intemperie, che in questo inizio di primavera non mancano; rimaniamo, inoltre, piacevolmente sorpresi anche per le capacità imprenditoriali dei tre giovani fratelli: domenica 16 aprile a fine percorso floreale ci saranno in degustazione due vini dell’Azienda Agricola Barberini.

I due vini rientrano nella DOC Marino e Castelli Romani, essendo l’azienda nelle vicinanze del Santuario del Divino Amore:

Il bianco è un blend di Malvasia puntinata, Malvasia di Candia, Trebbiano bianco e Trebbiano toscano: sapido, fresco, di medio corpo; al palato si riconosce frutta mediamente matura, erbe aromatiche.

Il rosso è un blend di Montepulciano e Merlot: colore vivace, dal profumo di frutti e fiori rossi; al palato rotondo con tannini adeguati.

I vini saranno illustrati e saggiamente abbinati al cibo olandese (stessa nazionalità dei bulbi), che si trova vicino allo stand-degustazione, dal proprietario dell’azienda agricola, Marcello Barberini, e dal sommelier, Marco Romagnoli.

Orario della degustazione dalle ore 11 fino alla chiusura, ore 18

Henos Palmisano