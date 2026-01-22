Convegno di FDI: “Fili di luce. Accendere la luce dell’equità. Garantire pari opportunità di partenza”

Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:30 presso l’Auditorium John Coltrane School in viale della Primavera 4 a Roma Centocelle (sopra il Mercato Insieme) si terrà il Convegno “Fili di luce. Accendere la luce dell’equità. Garantire pari opportunità di partenza”

Sarà un momento di confronto sui temi quali la discriminazioni sul lavoro e su giovani, anziani e persone separate

Al termine dei lavori è previsto un piccolo momento conviviale.

Maggiori info nella locandina.

