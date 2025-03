Convegno PD su: “Prolungamento della Metro B da Rebibbia a Setteville di Guidonia” il 24 marzo 2025 a San Basilio in via Corinaldo 70, con molti importanti esponenti municipali e comunali, indicati nella locandina.

Il titolo principale della locandina enfatizza un “ritorno alla normalità” e, a tale proposito, il consigliere municipale Ruggiero Piccolo scrive in un suo post: “La normalità delle città europee, dove le metropolitane (dopo 30 anni) ricominciano ad essere progettate e realizzate e soprattutto sono al servizio di tutte e tutti i cittadini, anche di quelli della periferia (che ne hanno piú bisogno), dove le strade principali sono complete e non soggette a continui e infiniti lavori in corso, dove la mobilità alternativa è integrata nei sistemi di viabilità e l’intermodalità è di rete, dove gli ecomostri vengono abbattuti. Questo è il nostro ritorno alla normalità“.

