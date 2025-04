Coppia ruba 13 caffettiere per arredare casa: la ‘lista di nozze’ finisce con le manette

Una fuga romantica, un nido d’amore da arredare… e una lista di nozze molto particolare.

Solo che, invece di affidarsi a un negozio specializzato, una coppia di cittadini rumeni ha pensato bene di stilare il proprio “catalogo dei desideri” direttamente sugli scaffali di un esercizio commerciale su via Appia Nuova. Senza però passare per la cassa.

È successo nel pomeriggio di martedì, quando i due — con l’aria apparentemente disinvolta di chi sta scegliendo il regalo perfetto — si sono diretti spediti verso il reparto elettrodomestici.

Un giro veloce tra i modelli in esposizione, poi via con il saccheggio: la donna ha infilato ben 13 caffettiere, tutte diverse per formato e design, in un giubbotto modificato ad arte, dotato di tasche segrete. Quasi una collezione, tutta nascosta sotto i vestiti.

Ma la loro “spesa a costo zero” non è passata inosservata. L’addetto alla sicurezza ha notato i movimenti sospetti e ha tentato di bloccarli prima dell’uscita.

Il tentativo, però, è degenerato: l’uomo ha estratto un coltello e lo ha puntato contro la guardia per garantirsi la fuga. Un gesto che ha trasformato un semplice furto in una rapina aggravata.

Il finale? Poco romantico. Il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato Tuscolano e delle Volanti ha permesso di bloccare subito la donna, ancora con l’intera “lista di nozze” nascosta sotto al giubbotto.

Gli agenti non hanno potuto fare a meno di notare l’ingegnosità sartoriale con cui erano state cucite le tasche interne, perfette per contenere l’insolita refurtiva.

L’uomo, invece, sembrava svanito. Ma è stato proprio un selfie di coppia pubblicato sui social dalla donna a incastrarlo.

L’immagine, confrontata con le riprese del sistema di sorveglianza del negozio, ha permesso ai poliziotti di identificarlo rapidamente: si trattava di un volto noto alle forze dell’ordine, già schedato per reati simili.

Qualche ora dopo, il “novello sposo” è stato rintracciato nei pressi della loro abitazione, a bordo di un’auto con altre due persone. All’alt della polizia, non ha avuto scampo: sono scattate le manette.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per lui gli arresti domiciliari. Per la donna, invece, è arrivata una denuncia a piede libero.

