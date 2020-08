Coronavirus nel Lazio, 19 agosto: 75 casi, di cui 48 a Roma città

Oggi, 19 agosto, nel Lazio si registrano 75 nuovi casi di contagi da Covid 19: 48 a Roma città, 21 nella provincia, 4 provincia di Latina, 2 Provincia di Frosinone). Zero i decessi. Diminuiscono i pazienti nelle terapie intensive.

I 2/3 di questi nuovi casi sono di importazione (il 30% dalla sola Sardegna). L’aumento dei casi è causato dai rientri dei positivi asintomatici individuati ai drive-in.

A questo proposito l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato dichiara: “Sarebbe opportuno effettuare i test agli imbarchi dalla Sardegna per evitare la diffusione del virus all’interno delle navi.”

“Il sistema dei controlli negli aeroporti sta funzionando – prosegue D’Amato – e questo ci permette di intercettare precocemente i casi asintomatici che altrimenti avrebbero viaggiato per l’Italia. Apprezzamento da parte dei viaggiatori.

23 i casi di rientro e di importazione

I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: 23 dalla Sardegna, 6 da Spagna, 2 da Malta, uno da Croazia, uno da Romania, uno da Albania, uno da Costa D’Avorio, uno da Filippine, uno da Equador, uno da Kazakistan, uno da Campania, uno da Emilia-Romagna e uno da Puglia.

Test per il personale della scuola

Per quanto riguarda i tamponi l’Assessore comunica che sono iniziati i tamponi ai clochard attraverso la collaborazione con la Caritas e che domani 20 agosto prenderanno il via i test sierologici per le scuole (docenti e personale scolastico del Lazio) ed è “boom di adesioni. Inizio dei test nella Asl Roma 2, Asl Roma 3, Asl Roma 4, Asl Roma 5, Asl di Viterbo, Asl Frosinone e la Asl di Rieti”.

“Rivolgo un invito a tutti i docenti e al personale – sottolinea D’Amato – ad aderire all’iniziativa e a prenotarsi per tempo visto il volume delle prestazioni da eseguire.”

Indagine epidemiologica per i casi di Anguillara

La Asl Roma 4 sta richiamando ai drive-in gli avventori nei giorni 14 e 15 agosto del locale ‘Malaspina’ ad Anguillara dove sono stati riscontrati due casi positivi, in corso l’indagine epidemiologica.

I dati del 19 agosto nelle singole Asl di Roma: 48 casi

Nella Asl Roma 1 sono 22 i casi nelle ultime 24h e tra questi 14 sono di rientro (10 dalla Sardegna, due dalla Spagna, uno da Equador e uno dal Kazakistan). Quattro casi hanno un link al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 2 sono 21 i casi nelle ultime 24h e tra questi 14 sono di rientro (3 dalla Sardegna, uno dalla Romania, uno dalla Croazia, uno dalla Spagna, uno dalle Filippine, uno dalla Puglia e 6 casi di viaggiatori hanno l’indagine in corso).

Nella Asl Roma 3 sono 5 i casi nelle ultime 24h e tra questi 4 sono di rientro: uno da Ibiza (Spagna), uno dall’Emilia-Romagna e due dalla Sardegna.

21 casi in Provincia

Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi nelle ultime 24h e tra questi 2 sono di rientro: uno da Etiopia e uno da Costa D’Avorio. Altri 4 casi sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 un caso nelle ultime 24h e si tratta di una donna ora ricoverata all’Umberto I, avviata l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e tra questi 6 sono rientri dalla Sardegna, due da Malta, uno dalla Spagna e due sono contatti di casi positivi già noti e isolati.

Nelle altre province del Lazio 6 nuovi casi

Nella Asl di Latina si registrano 4 casi e si tratta di un rientro dalla Spagna, uno da Capri (Campania) e un contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl di Viterbo sono 2 i casi e si tratta di due rientri dalla Sardegna.

