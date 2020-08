Coronavirus nel Lazio, 9 agosto: 38 nuovi casi. Più della metà sono di importazione

Aumentano, rispetto a ieri i nuovi casi di contagio da Covid 19 nel Lazio. Oggi si egistrano 38 casi (quasi tutti a Roma) e zero decessi.

Di questi nuovi casi, più della metà, 22 sono di importazione, da ben 7 stati diversi, ma anche da altre regioni d’Italia. Otto casi sono riferiti a persone di rientro dalla Romania, uno dall’India, uno dalla Croazia, uno dall’Ucraina, uno dalla Thailandia, uno da Ibiza e uno dalla Russia.

Per quanto riguarda il cluster della comitiva dei ragazzi dai 17 ai 19 anni di rientro da Malta sono 8 i casi positivi su 10, tutti i contatti stretti sono stati individuati e messi in isolamento. Sono stati comunicati al Seresmi i voli tra Fiumicino-Malta e i locali frequentati a Malta. Uno dei ragazzi della comitiva di Malta, che era rientrato a Roma in anticipo il 3 agosto è stato rintracciato a Trento in vacanza con la famiglia. È stato messo in isolamento in albergo. (Fonte: Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio)

“Voglio rivolgere un appello alla massima attenzione e al rispetto delle misure di prevenzione – esorta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – non bisogna abbassare la guardia e utilizzare la mascherina sempre“.

I dati delle Asl di Roma e Fiumicino: 33 nuovi casi

Nella Asl Roma 1 sono sei i casi nelle ultime 24h e tra questi due sorelle di 50 e 57 anni ora ricoverate al Policlinico Umberto I, due i casi che hanno un link con casi di rientro uno dall’Ucraina e uno dalla Russia. Un caso ha un link con un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono quindici i casi nelle ultime 24h e tra questi sette sono di rientro dalla Romania, due casi hanno un link con un cluster familiare già noto e isolato, un caso è di rientro dalla Croazia, due casi sono stati individuati al drive-in e due casi sono su segnalazione dei medici di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono dieci i casi nelle ultime 24h e si tratta di una donna di rientro dalla Thailandia, avviate le procedure di contact tracing internazionale, un caso di un uomo di 35 anni di rientro da una vacanza ad Ibiza per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Sono 8 su 10 i ragazzi positivi della comitiva di rientro da una vacanza a Malta, è in corso l’indagine epidemiologica e sono stati individuati e isolati tutti i contatti.

Provincia di Roma: 1 nuovo caso a Rocca di Papa

Nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di 20 anni di Rocca di Papa per il quale è in corso l’indagine epidemiologica.

Provicia di Rieti e Latina: 6 nuovi casi

Infine per quanto riguarda le province si registrano sei casi e zero decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono quattro i casi e tra questi uno è un uomo di rientro dalla Romania, un caso ha un link familiare con i casi a Formia di rientro da Milano. Un caso è un uomo di nazionalità indiana con link a casi già noti e isolati. Un caso di un uomo di rientro da Milano con tappe a Zurigo e Napoli, in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl di Rieti si registrano due casi nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di 71 anni con un link ad un caso già noto e isolato e una bambina di 7 anni che frequentava il centro estivo per il quale è in corso l’indagine epidemiologica.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 3 agosto

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 3 agosto. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 12.35 (3.549 casi dall’inizio dell’emergenza).

