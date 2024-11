Corri alla Garbatella il 24 novembre

In programma domenica 24 novembre la trentesima edizione di “Corri alla Garbatella“, gara podistica che attraversa le strade storiche del rione

La manifestazione, organizzata dal G.S Arcobaleno-Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella, con la collaborazione tecnica della Roma Road Runners Club e della A.S.D. Marathon Club Romasotto l’egida della FIDAL e del C.S.I., ha il patrocinio del Municipio VIII.

I percorsi saranno tre con la gara competitiva di 9,8 chilometri, la non competitiva di 4,9 chilometri e la gara ludico sportiva “Corri forte, Cresci bene” riservata ai bambini fino a 10 anni, che frequentano le scuole elementari.

Partenza alle ore 9 da Viale Massaia. Dalle 8 inizierà il raduno degli atleti e già dalle 7 chiuderà al traffico il percorso della competizione: piazza Bonomelli, via da Pennabilli, piazza Da Tomba, via Padre Giuliani, la complanare della circonvallazione Ostiense, piazza da Lucca, via Carcereri, via Percoto, piazza Da Carbonara, via Persico, via Caffaro, la circonvallazione Ostiense, il Ponte Settimia Spizzichino, via Pullino, via Albini, via Licata, via Ferrati, via Fincati, piazza Pantero Pantera, via Guglielmotti, piazza Brin, via e largo delle Sette Chiese, via Odero, via Passino, piazza Damiano Sauli, via Rho, piazza Da Triora, via Borri, via della Sette Chiese, piazza Oderico Da Pordenone e viale Massaia.

Per le deviazioni degli autobus, consulta la pagina dedicata di Roma Servizi per la Mobilità

