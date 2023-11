Corri per il Verde: domenica 26 novembre la tappa dedicata alle donne

Domenica 26 novembre 2022 si terrà la terza tappa di Corri per il Verde, storica manifestazione Uisp Roma arrivata alla cinquantaduesima edizione. Il terzo appuntamento si terrà a Parco Volusia, una nuova area verde dove la carovana di Corri si fermerà per la prima volta. Qui le atlete e gli atleti potranno sfidarsi in 7 percorsi stabiliti, divisi in categorie. Il parco, ubicato tra il GRA e la via Cassia nel quartiere di Grottarossa, ha un grande significato storico visto le battaglie degli anni ’90 di cittadini e Comitati per difenderlo dal cemento e dalla speculazione. Furono infatti le proteste territoriali – con tanto di presidi notturni, blocco delle ruspe e una delibera di iniziativa popolare – a scongiurare l’edificazione di 200 mila metri cubi. Sull’importanza di Parco Volusia, Simone Menichetti, presidente Uisp Roma, ha sottolineato: “Nel 2015 un primo lotto di quest’area è stato finalmente riaperto alla fruizione della cittadinanza e nel 2021 anche la seconda e ultima parte ha visto la sua nuova inaugurazione. Questa tappa ha l’obiettivo di mettere nuovamente in luce il parco, facendolo riscoprire a tutte le podiste e podisti della manifestazione”.

Il terzo appuntamento sarà dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per il 25 novembre, con una speciale dedica a Giulia Cecchetin, la giovane ragazza scomparsa pochi giorni fa. Questo aspetto ha una rilevanza fondamentale ed è stato ribadito da Simone Menichetti: “Alla luce dell’episodio di cronaca che ci ha segnato profondamente, crediamo sia necessario fermarsi e riflettere, senza abbandonarsi a parole e frasi di circostanza buone per le prime ore di indignazione, per far sì che un cambiamento significativo parta dalla base della nostra società, a iniziare dagli uomini”.

La mattinata si aprirà con la consueta prova di 6 km riservata alle categorie maschili dai 18 anni in su, ovvero da Junior a Master, con partenza alle ore 9.30. Alle 10.30 circa è prevista la partenza delle categorie femminili dai 16 anni in su, ovvero da Allieve a Master su di un percorso di 4 km. A seguire sono previste le prove di 2 km (riservate a cadetti e cadette, ovvero giovani di 14 e 15 anni), quella di 1.5 km (ragazze e ragazzi di 12-13 anni) e infine quella di 1 km per esordienti femminili e maschili, di 10-11 anni. In chiusura di mattinata, spazio anche per i giovanissimi dai 6 ai 9 anni su circuiti dalla lunghezza variabile da 600 a 300 metri.

Le prime due tappe di Corri per il Verde si sono tenute domenica 5 novembre presso la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene e domenica 12 al Parco Labia e hanno visto la partecipazione di oltre 2.000 partecipanti. Dopo la tappa di Parco Volusia, Corri per il Verde terminerà domenica 10 dicembre al Parco di Tor Tre Teste. Aggiornamenti e informazioni: www.uisp.it/roma