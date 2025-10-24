Corri per il Verde: lo sport che difende i polmoni verdi di Roma

Domenica 26 ottobre torna Corri per il Verde, la storica manifestazione organizzata dalla Uisp Roma, giunta alla 54esima edizione. La prima tappa si correrà nella suggestiva Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, con l’obiettivo di sempre: promuovere lo sport come strumento per scoprire e difendere i parchi e le aree naturali della Capitale.

La corsa campestre a tappe più longeva del centro Italia rinnova l’appuntamento con centinaia di podisti grandi e piccoli e decine di società sportive.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una novità green: alcune giornate di plogging, la corsa ecologica che unisce attività fisica e raccolta dei rifiuti. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con le scuole del territorio nell’ambito del progetto nazionale EduSport, finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il programma della prima tappa

La mattinata prenderà il via alle 9:30 con la prova di 6 km, riservata alle categorie maschili da Junior a Master. Alle 10:30 circa è prevista la partenza delle categorie femminili, dai 16 anni in su (Junior, Master e Allieve), insieme agli Allievi, impegnati su un percorso di 4 km.

A seguire, spazio alle gare giovanili:

2 km per Cadette e Cadetti (14-15 anni);

1,5 km per Ragazze e Ragazzi (12-13 anni);

1 km per gli Esordienti femminili e maschili (10-11 anni).

La mattinata si concluderà con le prove dedicate ai più piccoli, dai 6 ai 9 anni, che correranno su circuiti di lunghezza variabile, da 600 a 300 metri.

Le prossime tappe

La seconda tappa si svolgerà domenica 2 novembre presso parco Labia e sarà seguita dalla terza in programma domenica 16 novembre presso il parco Eur Castellaccio. Il gran finale è atteso per domenica 30 novembre presso il parco della Caffarella.

Aggiornamenti e informazioni: www.uisp.it/roma

L’evento è organizzato dalla Uisp Roma con il patrocinio di Regione Lazio, dei Municipi IV, III, IX e VII di Roma, di Roma Natura e della FIDAL Lazio. Sponsor ufficiali della manifestazione: Decathlon e Acqua Egeria.

