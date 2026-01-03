Corri per la Befana – Torna la grande classica dell’Epifania

Martedì 6 gennaio 2026 torna la Corri per la Befana – Trofeo Todis, storica manifestazione podistica organizzata dal Roma Road Runners Club sotto l’egida della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale.

La Befana torna a solcare i sentieri del Parco degli Acquedotti e le strade del Tuscolano, Roma inaugura così il nuovo anno nel segno dello sport, della festa e della condivisione.

Giunta alla 32ª edizione, la Corri per la Befana è ormai una vera e propria tradizione sportiva dell’Epifania romana, capace ogni anno di richiamare migliaia di atleti, appassionati e famiglie in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi della Capitale.

La gara principale si svolgerà sulla distanza di 10,1 km, sia in versione competitiva sia non competitiva, lungo un percorso affascinante che coniuga sport, natura e storia.

«Corri per la Befana – spiega Patrizio Mancini, presidente del Roma Road Runners Club – è una gara storica molto amata dal popolo dei runners, non solo per il bellissimo scenario rappresentato dalla “Grande Bellezza” del Parco degli Acquedotti, ma anche per un’attenta gestione organizzativa.

Oggi però sta diventando sempre più difficile portare lo sport nelle zone periferiche della città. Anche se l’Appio Claudio non è una vera e propria periferia, riuscire ad organizzare un evento di due giorni, tra prove agonistiche ed attività ludico-motorie, è diventata una vera impresa.

Ma quando si decide di portare avanti per oltre trent’anni una manifestazione di questo genere lo si fa per lasciare un segno. In questi anni, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a promuovere e diffondere l’atletica sul territorio del Municipio VII attraverso Corri per la Befana e le attività del settore giovanile del Roma Road Runners Club, grazie anche al sostegno del CSI Roma, della Fidal Lazio, del Vicariato di Roma e della Parrocchia di San Policarpo.

Nel 2015, all’interno dell’ippodromo Capannelle, abbiamo dato il via al Running Camp Capannelle, grazie all’intuizione di Hippogroup (società all’epoca concessionaria dell’impianto comunale).

Dopo oltre dieci anni il nostro settore giovanile può contare su oltre un centinaio di tesserati e in questo 2026, per la prima volta, la nostra società organizzerà da febbraio a maggio, i Giochi Sportivi Scolastici in tutte le scuole del Municipio VII che aderiranno».

Ad aprire la giornata di festa sarà la Befana Happy Run di 3 km, manifestazione ludico-motoria non competitiva aperta a tutti, pensata per coinvolgere famiglie, bambini e chiunque voglia vivere lo sport come momento di aggregazione e divertimento.

Corri per la Befana – Trofeo Todis rappresenta l’atto conclusivo del progetto “Prospettive sportive. Scoprire e valorizzare il territorio attraverso lo sport”, promosso dal Centro Sportivo Italiano di Roma con il contributo della Regione Lazio, confermando ancora una volta il ruolo dello sport come strumento di valorizzazione del territorio e di promozione dei corretti stili di vita.

Anche quest’anno l’evento sarà anticipato da “Aspettando la Befana”, il tradizionale prologo dedicato ai più giovani, in programma lunedì 5 gennaio presso il Parco sportivo della Parrocchia di San Policarpo in via Lemonia.

Due gli appuntamenti della mattinata, rivolti ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Questo il programma:

ore 10.30 – “Conosci l’Atletica”, stage con attività di allenamento, esercizi, GiocAtletica e le immancabili Volate della Befana;

ore 11.45 – “Befana Run-Take”, iniziativa dedicata all’ambiente a cura di Retake Roma, per sensibilizzare i più piccoli al rispetto e alla tutela degli spazi comuni.

La Corri per la Befana – Trofeo Todis si conferma un appuntamento storico per la Capitale, capace di coniugare sport, festa, educazione e attenzione all’ambiente, rinnovando un appuntamento che da oltre trent’anni accompagna l’Epifania dei romani.

Informazioni e iscrizioni

Roma Road Runners Club

Tel: 3793042997 – 06.71077050 – 3477

E-mail: romaroadrunnersclub@gmail.com

Sito: www.romaroadrunnersclub.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.