Corriallagarbatella 2019 verso i 100 anni del quartiere

Gli ultimi ritocchi dopo mesi di riunioni del Comitato Organizzatore per preparare alla perfezione la 28ª edizione della Corriallagarbatella, corsa competitiva di 10 km in programma il 24 novembre 2019. L’evento si avvale della collaborazione tecnica dell’A.S.D. Roma Road Runners Club e del Patrocinio del Municipio VIII di Roma Capitale.

Grazie all’ospitalità della struttura del CNA del Viale G. Massaia di Roma, decine di persone facendo parte di questo importante Comitato hanno avuto la possibilità di lavorare per sistemare tutti i dettagli di una delle gare più importanti della Capitale la Corri alla Garbatella.

L’evento che i componenti del Comitato della Corri alla Garbatella capeggiati da Walter Graziani Presidente Associazione culturale e Sportiva Rione Garbatella e del Comitato Organizzatore mira con la loro gara, grazie al contributo degli sponsor, di poter aprire con il loro evento sportivo, i festeggiamenti dei 100 anni del Rione Garbatella. Giunta alla 28^ edizione la “ CorriallaGarbatella” giunta alla 28^ edizione, un evento molto importante, per il percorso e l’organizzazione, la quale è in grato da poter sostenere anche eventi collaterali che si svolgeranno nel 2020 per i 100 anni del quartiere.

Il Quartiere della Garbatella è l’unico nel vasto territorio di Roma che ha una precisa data di nascita, che risale al 18 febbraio 1920, quando fu posta la prima pietra di un edificio in piazza Benedetto Bin da parte di Re Vittorio Emanuele III, e che oggi il territorio del Municipio VIII è diventato un quartiere molto vivo importante sotto il profilo architettonico e storico e che in questi anni è diventato uno dei cuori pulsanti di Roma, e grazie alla collaborazione di tutti possono permettersi di proseguire per tutto il 2020 eventi sportivi e non.

Anche quest’anno – annunciano i componenti dall’Associazione -, il percorso ricalca quello degli anni precedenti. Si correrà per 10 km tra le strade più importanti del quartiere, per far conoscere e valorizzare il territorio. L’obbiettivo, degli organizzatori, è quello di superare come nelle precedenti edizioni, i mille partecipanti.

Il 24 novembre sarà anche il momento adatto per i meno allenati per cimentarsi in una gara, perché oltre alla competitiva sulla distanza di 10 km si svolgeranno 2 gare ludico motorie, (non competitive) sulle distanze di 5 km e 650 metri. Nell’ambito della stessa manifestazione, si svolgerà la 1a ed. di “Con la tua azienda per la tua Impresa”, riservata agli atleti liberi professionisti con propria P. IVA promossa dalla CNA di Roma. 2)

Grandissimo rilievo avrà anche la gara degli alunni delle scuole dell’ VIII municipio di Roma, per loro tra i tanti premi medaglie di partecipazione e diverse coppe offerte dalla famiglia Andreozzi – Santilli in memoria del figlio Tommaso istruttore di nuoto in una palestra della Garbatella, deceduto qualche anno fa nelle strade della Garbatella investito da un pirata della strada.

Confermato inoltre, il nobile rapporto di collaborazione con la ASD Giovani e Tenaci Basket in carrozzina. La corsa dei bambini infatti sarà dedicata all’aiuto di questa Associazione alla quale è iscritta, tra gli altri, Sara Vargetto ospite d’onore e mascotte della Corriallagarbatella 2019 e sarà utile per il sostegno a iniziative informative e di sensibilizzazione delle malattie invalidanti. Confermato il BONUS FAMIGLIA: attraverso l’iscrizione di un bambino e un genitore, la quota di partecipazione è di 10 euro anziché 12.

Fissato il ritiro del pettorale e del “pacco gara” che sarà consegnato dall’organizzazione esclusivamente nella giornata di sabato 23 novembre dalle ore 10 alle ore 19 presso la C.N.A. di Roma in Viale Guglielmo Massaia, 31 dove verrà allestita “CASA CORRIALLAGARBATELLA”; nell’ambito del villaggio, nella stessa giornata e nei suddetti orari, potranno essere raccolte eventuali iscrizioni alla gara non competitiva di 5 Km e di quella dedicata ai bambini.

Come partecipare – Tutte le informazioni per l’iscrizione individuale o di associazioni sportive, sia per la corsa di 10 km che per quella non competitiva di 5 km, sono reperibili sul sito della competizione (www.corriallagarbatella.it).

CLASSIFICHE Le classifiche complete saranno pubblicate sui siti www.corriallagarbatella.it e www.tds-live.com