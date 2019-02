“Corriamo il Derby“ la prima edizione sabato 23 febbraio 2019

La prima edizione di “Corriamo il Derby“ si svolgerà sabato 23 febbraio 2019.

Martedì 12 febbraio presso la sede della Camera di Commercio di Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della “Corriamo il Derby”, organizzata dall’ACSI Nazionale e ACSI Italia Atletica in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e Fiera di Roma.

La conferenza si è svolta nella bellissima Sala del Consiglio, l’evento condotto egregiamente per concretezza e approfondimento da Fabrizio Tomasello. Sul tavolo della Presidenza Lorenzo Tagliavini, Roberto De Benedctis, Pietro Piccinetti, Roberto Tavani. In rappresentanza degli sportivi laziali e romanisti, i capitani delle due compagini: Odoacre “Dodo” Chierico, campione d’Italia con la Roma e Daniela Di Bari, campionessa e colonna della squadra di calcio femminile della Lazio

“Corri il Derby” non è altro che una prova di corsa su strada non competitiva su tre distanze 3/6/9 km aperta a tutte le fasce d’età. La manifestazione sportiva si propone di sviluppare il senso di partecipazione a solidarietà tra cittadini, appassionati di calcio, questa volta non in qualità di spettatori di un evento sportivo, ma di protagonisti attivi.

L’obbiettivo e quello di riunire i tifosi di Roma e Lazio, nonché appassionati di running e di sport all’aria aperta, e coinvolgere in una giornata di festa ad una settimana dal Derby di Calcio.

Le iscrizioni sono già aperte (numero limitato) per cinquecento tifosi romanisti e cinquecento tifosi laziali, che correranno con la maglia disegnata per l’occasione, che riceveranno al momento dell’iscrizione.

Appuntamento quindi al 23 febbraio 2019 alle ore 14:00 , all’ingresso Nord della Nuova Fiera di Roma. La partenza è prevista, alle 15:00, per una “gara” su tre distanze (3/6/9 km). Non importa il sesso, non importa l’età, l’unica cosa che conta è che si tratti di un supporter giallorosso ed uno biancoceleste iscritti insieme.

Ulteriori informazioni potranno essere richiesta via mail ad atletica@acsi.it o sui siti www.corriamoilderby.it – www.acsi.it e sulla pagina face book dell’evento.