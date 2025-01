Corviale: Al via il corso gratuito di difesa personale per donne

Il prossimo 9 gennaio prenderà il via, presso il Centro Anziani di Corviale (Largo Emilio Quadrelli, 5), un corso gratuito di difesa personale, promosso dall’associazione Ecoitaliasolidale in collaborazione con la Scuola di Judo Tesshukai di Roma.

L’iniziativa, ideata dalla Presidente del Centro, Ida D’Orazi, è rivolta principalmente alle donne, con l’obiettivo di fornire loro strumenti concreti per migliorare la propria sicurezza.

Il corso, organizzato da Giuliana Salce, campionessa mondiale di marcia e promotrice attiva dello sport e del benessere psicofisico, sarà guidato da due esperti istruttori di arti marziali: Stefano Fenili, Maestro di Judo cintura nera V Dan, e Piergiorgio Benvenuti, istruttore tecnico e cintura nera II Dan di Judo.

Un Percorso Completo per la Sicurezza e l’Autostima

Durante il corso, i partecipanti avranno l’opportunità non solo di apprendere tecniche pratiche di autodifesa, ma anche di approfondire aspetti legali e psicologici legati alla gestione di situazioni di potenziale pericolo.

Analoghi corsi, come quello recentemente concluso al Centro Anziani di Ostia Antica, hanno dimostrato come l’autodifesa possa contribuire a rafforzare l’autostima e la fiducia in sé stessi, aiutando ad affrontare ogni tipo di aggressione con maggiore consapevolezza e determinazione.

Il corso si terrà ogni giovedì, dalle 11:00 alle 12:00, e si concluderà con una prova teorica e pratica, seguita dalla consegna dei diplomi di partecipazione.

