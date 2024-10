Corviale riparte dallo sport: gettate le basi per le fondamenta del Palazzetto. Ecco tutti gli aggiornamenti

Dopo oltre 15 anni di attese, promesse e speranze, il sogno del Palazzetto dello Sport di Corviale sta finalmente diventando realtà. In un quartiere noto per il suo emblematico “Serpentone”, al centro di mille narrazioni di degrado e difficoltà sociali, prende vita un progetto destinato a trasformare radicalmente l’offerta di servizi sportivi e culturali per la comunità locale.

Nella storica via Lanfranco Maroi, proprio dove anni fa era stata posata la prima pietra senza che i lavori vedessero mai la luce, si è finalmente svolta la tanto attesa gettata di cemento per le fondamenta del nuovo impianto. Un passo concreto, simbolo di una volontà rinnovata da parte dell’amministrazione capitolina di dare risposte reali ai cittadini.

Il progetto: un centro polifunzionale per 700 spettatori

Con un investimento di 9,7 milioni di euro finanziati grazie ai fondi PNRR, il nuovo palazzetto si estenderà su 2.000 metri quadrati di superficie, con una capienza di 700 posti a sedere.

Ma il progetto complessivo coprirà ben 3.400 metri quadrati, includendo non solo l’impianto sportivo, ma anche parcheggi e aree verdi. Sarà una struttura moderna e polifunzionale, in grado di ospitare una vasta gamma di attività sportive: basket, pallavolo, ginnastica, futsal, arti marziali, sport rotellistici e persino arrampicata sportiva.

La costruzione del PalaCorviale rappresenta una rivoluzione per la vita del quartiere, un’opera che non risponde solo all’esigenza di nuove infrastrutture sportive, ma che si propone di restituire dignità e orgoglio a un territorio spesso dimenticato dalle istituzioni.

Durante il sopralluogo che ha segnato l’inizio dei lavori, l’assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, ha dichiarato con determinazione: “I cantieri non vanno solo immaginati o finanziati, bisogna controllarli e completarli. Il PalaCorviale sarà pronto entro giugno 2026, collaudi compresi.”

Un’opera per il riscatto sociale di Corviale:

Il nuovo palazzetto dello sport non è solo un’opera infrastrutturale, ma un vero e proprio simbolo di riscatto sociale. Corviale è una delle aree più complesse e delicate di Roma, dove l’assenza di servizi e spazi pubblici adeguati ha spesso alimentato un senso di abbandono.

La costruzione del PalaCorviale mira a invertire questa tendenza, offrendo ai giovani e alle associazioni sportive locali un luogo dove allenarsi, competere e crescere.

“La realizzazione di questo impianto – ha sottolineato Onorato – non è solo una risposta pratica alle esigenze sportive del territorio, ma rappresenta un passo fondamentale verso il riconoscimento dei diritti dei cittadini di Corviale. Questo palazzetto sarà una casa per le associazioni sportive, uno spazio dove disputare i campionati nazionali, e soprattutto, un punto di riferimento per chi vive qui da anni.”

Sono stati proprio i residenti a insistere perché il progetto, avviato oltre 15 anni fa e mai portato a termine, non venisse dimenticato. E oggi, grazie anche ai fondi europei del Piano Urbano Integrato di Corviale, si apre una nuova pagina per il quartiere.

Una lunga attesa finalmente ripagata:

L’idea di costruire un palazzetto dello sport a Corviale risale a oltre un decennio fa. Nel 2011, la posa della prima pietra aveva alimentato grandi speranze, con la promessa di un impianto da 200 posti.

Tuttavia, i lavori non decollarono mai, vittime di ritardi e mancanza di fondi. Durante l’amministrazione Raggi, un nuovo tentativo di rilanciare il progetto, con un finanziamento del Coni di 5 milioni di euro, non trovò la sua strada a causa di indecisioni burocratiche che fecero perdere tempo prezioso.

Oggi, grazie alla nuova amministrazione, i fondi PNRR e una visione più chiara e determinata, il sogno del PalaCorviale è diventato realtà. L’intervento urbanistico non si limita alla costruzione dell’impianto sportivo, ma comprende un piano di riqualificazione complessiva dell’area, che vedrà nascere nuove infrastrutture e spazi pubblici.

Uno sguardo al futuro:

La realizzazione del Palazzetto dello Sport a Corviale non è solo una vittoria per il quartiere, ma anche un esempio concreto di come le risorse europee possano essere impiegate per migliorare la qualità della vita nei territori più periferici e complessi.

Oltre ad offrire uno spazio per la pratica sportiva, il palazzetto sarà un luogo di incontro e aggregazione, contribuendo a costruire una comunità più coesa e solidale.

In un quartiere dove le istituzioni hanno faticato a far sentire la loro presenza, la costruzione del PalaCorviale segna un punto di svolta: un progetto che, una volta completato, rappresenterà un segnale forte di rinascita e riscatto per tutta Roma.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙