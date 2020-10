Cosa fare se in isolamento domiciliare

Nel Lazio ormai sono oltre 20 mila le persone in isolamento domiciliare (ieri 26 ottobre erano 22649 e qui quelli odierni), ma quali sono le loro raccomandazioni? E quelle per chi le assiste?

Assicurarsi che la persona malata riposi, beva molti liquidi, e mangi cibi nutrienti.

Indossa una mascherina chirurgica quando sei nella stanza con la persona malata.

Non toccarti il viso o la mascherina durante l’uso e gettala subito dopo.

Lavati spesso le mani con acqua e sapone (frizionando per 60 secondi) o con una soluzione alcolica in particolare:

dopo qualsiasi contatto con la persona malata o con gli oggetti della stanza in cui è in isolamento;

prima, durante e dopo la preparazione dei pasti;

prima di mangiare;

dopo aver usato il bagno.

Usa stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola dedicate esclusivamente alla persona malata.

Lava vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato a 60-90°C con un normale detersivo e asciuga accuratamente.

Pulisci e disinfetta accuratamente ogni giorno le superfici toccate frequentemente dalla persona malata.

Il bagno deve essere usato soltanto dal soggetto positivo, o sanificato ogni volta usando mascherina e guanti, con i normali disinfettanti, come quelli a base alcolica.

Se la persona malata peggiora o ha difficoltà respiratorie contatta il 112 o il 118.

Le persone asintomatiche positive al Covid possono rientrare in comunità dopo un isolamento di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi più il test molecolare).

I contatti stretti devono osservare:

un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso

oppure

un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico (ai drive in o dai privati) o molecolare negativo effettuato il 10 giorno.

Per ulteriori informazioni https://www.salutelazio.it/nuovo-coronavirus o 800 118 800.