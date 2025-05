Cosa serve per avere decoro in Piazza Giuseppe Cardinali?

Era il 4 luglio del 2024 quando su sollecitazione di alcuni residenti andavamo a documentare la situazione della piazza che è bene non dimenticarlo mai si trova nel bel mezzo di uno dei più importanti quadranti del quartiere di Torpignattara.

Da un lato i resti di un meraviglioso Acquedotto Romano, l’ultimo di quelli realizzati, dall’imperatore Alessandro Severo che affaccia su un parco intitolato a Giordano Sangalli, un eroe della lotta Partigiana al nazifascismo e dall’altro un Asilo nido, scuole materne, elementari e medie, frequentate da centinaia di bambini e adolescenti… e ancora due giardini intitolati a due personaggi del quartiere vittime incolpevoli della terribile stagione della violenza politica, Ciro Principessa e Iolanda Rozzi e infine la Parrocchia di S. Giuseppe Capasso oggi interessata al rifacimento dell’esterno con i fondi del PNRR destinati ad opere per il Giubileo 2025.

Purtroppo come già constatammo nel luglio del 2024 il degrado, è dovuto innanzitutto ad un pressoché inesistente servizio di manutenzione del verde delle pulizie stradali che regna sovrano.

Purtroppo ad ogni nostra sollecitazione fatta come si evince sia da segnalazioni attraverso i social che con articoli sul nostro giornale che è bene dirlo arrivano puntualmente a consiglieri e componenti della giunta, non riceviamo nessun tangibile segno, se non rassicurazioni circa la conoscenza dei problemi e che questi sono già all’interno di una programmazione negli interventi, ma che come si evince non si è riusciti a soddisfare in quasi dieci mesi.

C’è poi la questione dello spostamento di alcuni cassonetti per la raccolta differenziata dell’umido, piazzati proprio davanti ad esercizi di ristorazione e somministrazione e mangiarsi una pizza o gustarsi un aperitivo con il tanfo proveniente da cassonetti non è proprio il massimo, o no?

Noi però anche per seguire i lavori con i fondi del PNRR per il Giubileo 2025, ci torneremo ancora e riferiremo!

https://abitarearoma.it/cosa-serve-per-avere-decoro-e-manutenzione-in-piazza-giuseppe-cardinali/

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.