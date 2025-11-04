“Costruire il futuro con le tue mani”: studenti e artigiani insieme per riscoprire i mestieri della bellezza

Un futuro che si costruisce, letteralmente, con le proprie mani. È questo il messaggio lanciato dall’iniziativa “Costruire il futuro con le tue mani”, promossa dall’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale in collaborazione con CNA Roma, e dedicata alle studentesse e agli studenti dei Centri di Formazione Professionale (CFP) della città.

L’incontro, ospitato ieri mattina (lunedì 3 novembre) nella Sala Protomoteca del Campidoglio, ha messo faccia a faccia giovani in formazione e imprenditori, creando un vero e proprio ponte tra scuola e mondo del lavoro.

Protagonista dell’evento, l’artigianato della bellezza: parrucchieri, barbieri ed estetiste hanno raccontato ai ragazzi come una semplice idea possa trasformarsi in un’impresa di successo.

Un settore in salute: oltre 12mila imprese tra acconciatura ed estetica

A Roma e provincia, secondo i dati forniti da CNA, le imprese del settore Acconciatura — che comprendono parrucchieri e barbieri — sono 7.077, un numero stabile rispetto agli anni scorsi.

L’estetica, invece, mostra un segnale di crescita: 4.863 imprese, con un aumento del 2% rispetto al 2024.

Un tessuto economico vivo e radicato, che continua ad attrarre giovani pronti a intraprendere percorsi autonomi o a proseguire l’attività di famiglia.

Dalla formazione all’impresa

Durante l’incontro, gli esperti di CNA Roma hanno offerto ai ragazzi indicazioni pratiche su come avviare e gestire un’attività: dagli adempimenti burocratici alle opportunità di formazione, fino ai servizi di accompagnamento per le nuove imprese.

“Siamo molto orgogliosi di questo dialogo tra studenti e professionisti – ha dichiarato Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro –. I nostri percorsi formativi crescono di anno in anno: abbiamo investito 9 milioni di euro per riqualificare le strutture dei CFP e stiamo potenziando l’offerta formativa, per renderla più aderente alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro”.

Un percorso, ha aggiunto, che mira a “offrire nuove e concrete opportunità ai ragazzi e alle ragazze”.

CNA: “Servono mani e saperi per affrontare la crisi delle competenze”

“Il nostro obiettivo è da sempre quello di rafforzare il legame tra scuola e impresa – ha spiegato Giordano Rapaccioni, segretario di CNA Roma –.In un momento complesso come questo, la risposta alla crisi lavorativa e alla carenza di manodopera passa attraverso la riscoperta dei mestieri artigiani. Per farlo, serve un reale passaggio di saperi tra generazioni”.

Con “Costruire il futuro con le tue mani”, Roma Capitale e CNA Roma hanno dato voce a una nuova generazione di giovani artigiani pronti a entrare nel mondo del lavoro. Un futuro che, per molti di loro, inizia proprio da un banco di scuola… e da un paio di forbici, un pennello o una buona idea.

