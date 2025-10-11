Cristina Chiabotto al fianco del “Percorso Aiuto Donna” della ASL Roma 2 a Tennis & Friends

Alla manifestazione Tennis & Friends, l’evento che unisce sport, salute e solidarietà, la ASL Roma 2 si conferma protagonista con una partecipazione ricca di contenuti e servizi dedicati al benessere dei cittadini.

Tra gli stand più visitati, quello del Percorso Aiuto Donna, sostenuto quest’anno anche dalla presenza di Cristina Chiabotto, che ha voluto testimoniare la sua vicinanza a tutte le donne che vivono momenti di difficoltà e la sua sensibilità verso i temi della prevenzione e della tutela.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della ASL Roma 2 nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno alle donne che necessitano di aiuto.

Il Percorso Aiuto Donna rappresenta infatti una rete integrata di accoglienza e presa in carico, attiva nei pronto soccorso e nei consultori familiari del territorio, dove personale formato è in grado di attivare, quando necessario, i Centri Antiviolenza (CAV) e i servizi di supporto psicologico e legale.

Oltre alle attività di sensibilizzazione, la ASL Roma 2 è presente alla manifestazione con la postazione per la Spirometria, curata dalla UOC di Pneumologia, dove vengono effettuati test gratuiti di valutazione respiratoria.

Accanto a essa, l’area dedicata alla promozione degli stili di vita salutari, ed il SIAN con visite personalizzate e consulenze nutrizionali a cura degli specialisti del Dipartimento di Prevenzione.

“Sport e salute sono due facce della stessa medaglia” ha dichiarato Francesco Amato, Direttore Generale della ASL Roma 2. “Tennis & Friends è l’occasione per incontrare i cittadini in un contesto positivo e informale, dove la prevenzione diventa un gesto quotidiano, semplice e condiviso.”

Fin dalle prime ore del mattino, numerosi visitatori hanno affollato gli spazi dedicati alle consulenze mediche, alle valutazioni cliniche e ai percorsi informativi offerti dalla ASL Roma 2, confermando il grande interesse della cittadinanza per la salute e la prevenzione.

La manifestazione proseguirà fino a questa sera alle ore 18, per poi riprendere domani, ultimo giorno, dalle 10 alle 18, con nuove attività e momenti di incontro dedicati alla promozione del benessere e alla prevenzione.

La ASL Roma 2, con il suo impegno costante e la presenza capillare sul territorio, continua a rappresentare un punto di riferimento per la tutela della salute pubblica, la prevenzione e il sostegno alle persone più fragili, in una visione integrata di salute che unisce corpo, mente e comunità.

