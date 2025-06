Da Giovanni Falcone a Tommaso Buscetta, verità, testimonianze e proiezioni

Simbolo indiscusso della lotta alla mafia, esempio della legalità e della giustizia, ma soprattutto un uomo di grande coraggio e perseveranza che ha cambiato la storia dell’Italia.

Il 24 giugno ore 20.00 la rassegna “Schermi di Piombo” a Eur Social Park, diretta da Leonardo Scuderi, ospita la proiezione del film “Giovanni Falcone”, interpretato da Michele Placido, Giancarlo Giannini, Massimo Bonetti e tanti altri, per la regia di Giuseppe Ferrara.

Dall’impegno costante contro Cosa Nostra, insieme a Paolo Borsellino, fino alla drammatica strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, dove Falcone perse la vita insieme alla moglie, Francesca Morvillo, e a tre agenti della scorta. Un sacrificio indimenticabile che ha ispirato, ed ispira, le giovani generazioni.

La pellicola sarà preceduta da un dibattito con la conduzione di Emanuela Gentilin e la presenza della giornalista d’inchiesta e scrittrice Angela Camuso, l’attore Massimo Bonetti (che nel film interpreta il ruolo di Ninni Cassarà) e Maurizio Gasparri, Senatore e membro della Commissione Antimafia.

Il bene e il male da sempre al centro della scena. E proprio per proseguire la narrazione sui fatti dell’epoca la kermesse, con il patrocinio del Comune di Roma, la collaborazione di Eur Spa insieme al media partner Eur District Municipio IX, martedì 1 luglio, sempre ore 20.00, ospiterà il film “Il traditore” di Marco Bellocchio, incentrato sulla storia del mafioso Tommaso Buscetta che divenne collaboratore di giustizia ed ebbe un ruolo importante nel Maxiprocesso di Palermo con il giudice Giovanni Falcone.

Sul palco per un dibattito ospiti Lirio Abbate e Nino Di Matteo con la stessa Camuso. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni consultare www.eursocialpark.it

