DADA–Logica, apprendimento e esperienza di crescita

Nella sala Capitolare del Senato della Repubblica, venerdì 25 ottobre 2024, si parla del futuro dei bambini e della scuola. La Tavola rotonda “Metodologie applicazione e innovazione. Il modello Dada Logica nella scuola primaria” vede a confronto docenti, psicologi, pedagoghi e giuristi sui risultati rilevati dalla ricerca scientifica nell’applicazione del modello Dada.

L’innovazione della didattica si basa in particolare su una maggior attenzione verso: ambienti di apprendimento: ogni spazio diventa un’opportunità per apprendere; tempi dell’apprendimento, differenti per ciascuno per rispondere alle esigenze dei singoli; stili di insegnamento, che tengano conto degli stili di apprendimento degli alunni.

“La scuola è un laboratorio privilegiato per l’innovazione, dove storia e identità si intrecciano con le esigenze di un mondo in cambiamento” afferma Paolo Greco, psicoterapeuta e direttore CIG (Centro Italiano Gestalt). “Questo studio – prosegue Paolo Greco – esplora il ruolo della scuola come ponte tra le tradizioni educative consolidate e le nuove pratiche pedagogiche emergenti.

Si analizzano le sfide e le opportunità legate all’inserimento di metodologie innovative, come l’apprendimento esperienziale, l’uso delle tecnologie digitali e l’approccio interdisciplinare, che cercano di rispondere alle domande contemporanee su quale formazione sia più adatta per gli studenti del XXI secolo.

Inoltre, si riflette sull’importanza di preservare l’identità culturale e storica della scuola, evidenziando come questi elementi possano coesistere e dialogare con le innovazioni. Attraverso casi studio e dati empirici, il lavoro offre spunti di riflessione su come orientare le pratiche educative verso un modello inclusivo e sostenibile, in grado di formare cittadini consapevoli e creativi, pronti ad affrontare le sfide future”.

Infatti, con il metodo Dada-Logica, sin dalla scuola primaria il bambino si arricchisce di nuove competenze utili per accrescere e favorire l’apprendimento attraverso tre pilastri: mente, cuore e corpo in movimento.

Importante è ricordare le linee guida del modello della scuola DADA-logica:

Il movimento come funzionale al processo apprendimento: i bambini devono potersi muovere e esplorare lo spazio (vari setting, anche outdoor)

La “comunicazione” come fenomeno emergente che nasce dall’Incontro (Io + Tu + Ambiente= NOI)

L’ascolto attraverso l’osservazione fenomenologica e l’attenzione all’Altro (corpo, emozioni, sensazioni, relazioni…)

La giornata-tipo: dal pre-contatto al feedback

La fiducia e lo schema valoriale comune come elementi trasversali della comunità (genitori, docenti, bambini) L’obiettivo finale è quindi avere un bambino felice, che trovandosi in una condizione di benessere, apprende meglio e in modo più duraturo.

Presenzieranno l’incontro scientifico-educativo il sen. Raffaele De Rosa e l’on. Renata Polverini.

