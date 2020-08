Dal 29 agosto al 12 settembre la rassegna cinematografica “Avvistamenti”

Al via il 29 agosto la terza edizione di “Avvistamenti”, la rassegna cinematografica ad ingresso gratuito organizzata dal VI Municipio Roma Le Torri – Assessorato alla Cultura, da Biblioteche di Roma, dall’ASI – Agenzia Spaziale Italiana, dal Forum del libro, con la collaborazione del Teatro Tor Bella Monaca, l’Azienda Speciale Palaexpo, Rif Museo delle Periferie, Edizioni Artdigiland e l’Associazione di Quartiere Collina della Pace che si tiene anche quest’anno al Parco Peppino Impastato – Biblioteca Collina della Pace, all’Auditorium Asi e al Teatro Tor Bella Monaca. Il programma Avvistamenti fa parte di Romarama, il programma culturale promosso da Roma Capitale.

Torre Angela, Tor Bella Monaca, Torre Maura, Torre Spaccata e Tor Vergata: le cinque torri del Municipio VI diventano punti di osservazione ideali per “avvistare” Roma da prospettive diverse, per scoprire una realtà urbana in continua trasformazione attraverso la forza e la potenza espressiva del cinema. Un osservatorio speciale per guardare lontano, fra tradizione e innovazione, in una continuità ideale tra passato e futuro, tra il cinema della grande commedia all’italiana e il nuovo cinema italiano, con un occhio rivolto alla sci-fiction, al cinema d’animazione e al cinema di genere.

10 giorni dedicati al cinema, 12 film, tre sezioni cinematografiche: “Oltre la città, nuovo cinema italiano”, “Viaggi nello spazio e nel tempo” e un Omaggio ad Alberto Sordi a cento anni dalla nascita e la sezione Avvistamenti KIDS, dedicata ai più piccoli, che propone laboratori e film d’animazione.

Ad inaugurare la rassegna, il 29 agosto alle 20.30, al Parco Peppino Impastato vicino la Biblioteca Collina della Pace, Luca Bergamo Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Roberto Romanella presidente VI Municipio Roma Le Torri, Alessandro Marco Gisonda vice presidente VI Municipio Roma Le Torri. Alle ore 21 avrà luogo la proiezione del film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, basato sul romanzo omonimo dell’attore e regista Marco Bocci. Il film inaugura anche la sezione Oltre la città – Nuovo cinema italiano, la rassegna di opere prime che raccontano l’identità di una città in continua trasformazione e di un intero paese dai confini labili, sfuggenti, sempre in bilico tra commedia e dramma. Il 31 agosto alle ore 20.30 Alberto Rizzi accompagna il suo film d’esordio “Si muore solo da vivi” (Italia, 2020, 95’), interpretato da Alessandro Roja e Neri Marcorè. Si prosegue il 1 settembre alle ore 20,30 con la proiezione di “Buio” (Italia, 2019, 98’), esordio alla regia di Emanuela Rossi, che presenterà il film: una fiaba dark, quasi profetica dell’isolamento vissuto da tutti noi a causa della pandemia. Il 3 settembre alle ore 20.30, alla presenza del regista, si proietta “Il regno”, commedia fantasy di Francesco Fanuele (Italia, 2020, 97’) con Stefano Fresi, Silvia D’amico e Max Tortora.

Per i più piccoli la rassegna Avvistamenti Kids, a cura di Biblioteche di Roma, propone il 30 agosto alle ore 18, due letture/esperimenti: “I cambiamenti climatici e l’impronta di carbonio” tratte da “Piccola guida per eco-schiappe” (SinnosEditrice, 2015) e da “Perché la Terra ha la febbre?” (Editoriale Scienza, 2019), a cura del Forum del Libro e, a seguire, alle 21, proiezione del film “Peng e i due anatroccoli” di Christopher Jenkins (USA, Cina, Gran Bretagna, 2018, 91’). Mentre il 1 settembre alle ore 17 si svolgerà il laboratorio “Piante da compagnia”, a cura di Andrea Grassi, per la realizzazione di mini-giardini attraverso la tecnica di coltivazione giapponese shitakusa. Progetto vīvă di Triangolo Scaleno Teatro. Prenotazione obbligatoria: 3392824889 – segreteria@triangoloscalenoteatro.it

“Viaggi nello spazio e nel tempo” è una selezione dei più interessanti film di fantascienza degli ultimi anni, con presentazioni a cura dell’Agenzia Spaziale Italiana. Al Parco Peppino Impastato il 2 settembre alle ore 20.30 proiezione di “Valerian e la città dei mille pianeti” di Luc Besson (Francia, 2017, 140’). Il 4 settembre alle ore 20.30 si proietta “Star Trek- Il futuro ha inizio” di J.J. Abrams (USA, 2009, 124’); alle ore 23 per “Fuori programma” a cura del RIF “Museo delle periferie”, proiezione di Space Metropoliz, di Fabrizio Boni e Giorgio de Finis (Italia, 2012, 60’). A seguire, Ufociclonarrazioni con Cobol Pongide, una pedalata/esplorazione ufo-ciclistica della durata di 2 ore, alla ricerca di narrazioni non-identificate. Il 5 settembre ore 20.30, proiezione del film “Star Trek – Into Darkness” regia di J.J. Abrams (USA, 2013, 132’).

La sezione Viaggi nello spazio e nel tempo si conclude il 12 settembre alle ore 19.30, all’Auditorium ASI, in Via del Politecnico s.n.c. con la conferenza-spettacolo “I Robot e l’impero: Isaac ASImov fra scienza, fantascienza e filosofia – dalle tre leggi della robotica alla psicostoria”. Gino Roncaglia ci guida nell’esplorazione delle idee e della figura di Isaac Asimov in occasione del centenario della nascita. A cura del Forum del Libro e dell’Agenzia Spaziale Italiana. A seguire, proiezione del film “Io, robot” di Alex Proyas (USA, 2004,115’,) ispirato all’antologia “Io, robot” dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov, in cui vengono descritte le Tre leggi della robotica, che nel film regolano il rapporto tra uomini e robot.

L’Omaggio a Alberto Sordi è in programma invece il 6 settembre al Teatro di Tor Bella Monaca alle ore 18 con la proiezione alle ore 18 del film “Accadde al commissariato di Giorgio Simonelli” (Italia, 1954,104’). Alle ore 20.30 Sergio D’Offizi, l’editrice Silvia Tarquini e lo storico e critico cinematografico Gerry Guida presentano il libro “Luce su Alberto Sordi!: Alberto Sordi nei ricordi dell’autore della fotografia Sergio D’Offizi” (Artdigiland, 2020). A cura di Biblioteche di Roma, in collaborazione con Edizioni Artdigiland. A seguire, proiezione del film Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loy(Italia, 1971, 99’).

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info www.bibliotechediroma.it