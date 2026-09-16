Dal covo nella dependance dell’Eur allo spaccio in e-bike sul litorale: 5 arresti della Polizia nel weekend

Basi operative improvvisate in strutture ricettive, confezioni miniaturizzate per un trasporto agevole e la trasformazione dei pusher in rider della droga pronti al recapito a domicilio.

È la fotografia scattata dagli ultimi interventi territoriali della Polizia di Stato condotti tra i quartieri della Capitale ed il litorale, sfociati nell’arresto di cinque spacciatori.

La dependance dell’Eur ed il delivery in e-bike a Fiumicino

I blitz coordinati dai vari distretti di Pubblica Sicurezza mettono in luce l’estrema plasticità organizzativa delle reti locali dello spaccio:

Eur (Via Pontina): Gli investigatori del IX Distretto Esposizione hanno messo gli occhi su una dependance pertinenza di una struttura alberghiera, trasformata in deposito di stoccaggio. Sorpresi due individui che manovravano attorno ad un involucro occultato nei pressi di un frigorifero.

Alla vista degli agenti, uno dei sospetti ha tentato di disfarsi della merce, ma la successiva perquisizione ha consentito di recuperare 23 dosi tra cocaina e crack, tre bilancini di precisione e circa 800 euro in contanti. Entrambi sono stati arrestati in concorso.

Fiumicino: Il Commissariato di zona ha smantellato un canale organizzato sul modello del food delivery. Le ordinazioni venivano concordate a distanza tramite chat criptate, mentre la consegna finale al cliente avveniva in sella ad una bicicletta elettrica.

Risalendo al covo logistico, i poliziotti hanno rinvenuto in un cassetto oltre 34 grammi di cocaina, 9 grammi di hashish, contanti e telefoni cellulari, facendo scattare le manette per il corriere.

Dalla mossa falsa sulla Cassia al blitz nella Metro B Colosseo

Le operazioni si sono estese lungo gli assi stradali ed i nodi nevralgici del trasporto pubblico romano:

Corso Cassia: Una deviazione repentina alla vista della volante del Commissariato Flaminio Nuovo ha tradito un automobilista. Bloccato dopo un breve inseguimento, l’uomo nascondeva nel palmo della mano un calzino di fortuna contenente sei dosi di cocaina pronte allo spaccio.

Stazione Metro B Colosseo: Nel cuore archeologico della Capitale, l’intuito degli agenti del Commissariato Celio si è avvalso dell’apporto del cane antidroga Nia.

La reazione dell’unità cinofila ha indirizzato il controllo sullo zaino di un passeggero, all’interno del quale è stato rintracciato quasi un etto di hashish perfettamente sigillato ed occultato tra le pieghe di un lenzuolo.

L’Autorità Giudiziaria ha già provveduto a convalidare la legittimità di tutti e cinque i provvedimenti restrittivi eseguiti dalle forze dell’ordine.

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