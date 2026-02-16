Danilo Dimko Steteff e Sofia Yaremchuck vincono la X Milia 2026 

Domenica 15 febbraio 2026 si è svolta la decima edizione della X Milia organizzata dalla Società LBM Sport Team di Gianfranco Balsamo con un particolare percorso impegnativo lungo la città militare della Cecchignola ed arrivo nel Centro Sportivo Olimpico.

Alla gara hanno partecipato oltre 1.000 runners, in una domenica assolata, un po’ ventilata.

Da segnalare i concorrenti tesserati FIDAL e FISPES non vedenti dell’Atletica Villa De Sanctis; Stefania Caccamo con la guida Emanuele Latella, Cristina Beccarini con la guida Laura Semenaro, Fabrizio Cusanno con la guida Maurizio Cecconi e l’atleta ipovedente Giovanni Pili D’Ottavio.

La cerimonia di premiazione si è svolta sul posto dopo l’ultimo arrivato alla presenza del Colonnello Toni Caporrella del Comando Comprensorio Cecchignola, il Presidente della FIDAL Lazio Fabio Martelli ed altri collaboratori.

Antono Sorrenti, speaker della manifestazione sportiva, con la consueta professionalità, oltre ad intrattenere il pubblico nei pressi del traguardo ha dato il giusto merito ai vincitori con delle interessanti interviste.

I primi classificati uomini: vincitore Daniele Dimko Stateff della LBM Spot con il tempo di (0:46:45), al secondo posto Lorenzo Brunier della Società Toscana del G:P: Parco Alpi Apuane con il tempo di (0:47:24),terzo Gabriele Carraroli Nisolino Intesatletica Latina con (0:47: 39)

Tra le donne: al primo posto si è piazzata una delle protagoniste in campo italiano e internazionale e detentrice del record italiano della mezza maratona: Sofia Yaremchuk del C.S. Esercito il tempo (0:51:31), seconda Giulia Cappelli della Go Running con il tempo di (0:53:32), vincitrice della scorsa edizione della X Milia. Terza Serena Fanella Atletica Ferentino tempo (0:55:11).

