Debutta tra gli applausi “Come ogni mattina”

Applausi ed emozioni genuine proprio come quelle raccontate nel mediometraggio “Come ogni mattina”, scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, proiettato in anteprima al cinema Azzurro Scipioni alla presenza del cast, tra cui i due bravissimi protagonisti Vanessa Gravina e Leandro Amato.

Una sala gremita per una pellicola che si prepara ad arrivare nelle sale sull’onda della gentilezza. La trama, infatti, descrive con garbo e delicatezza una storia di sentimenti sospesi e non espressi tra i protagonisti che si incontrano ogni mattina all’alba in un forno.

L’arte dell’impasto e il profumo del pane appena sfornato, i preziosi consigli del panettiere (Amato) definito “un poeta filosofo” dalla bellissima donna (Gravina) che puntuale arriva all’apertura per condividere momenti, riflessioni, sguardi.

L’opera di vero cinema d’autore, prodotta da Lucia Macale per la Imago Film, è stata accolta da un parterre di ospiti, tra i quali: Emanuel Caserio, Chiara Russo, Filippo Scarafia, Chiara Banchetti (giovanissimi attori della serie Rai di successo “Il Paradiso delle Signore” nella quale l’attrice interpreta la Contessa Adelaide). Consensi e strette di mano al cast, tra cui Federico Perrotta, Biagio Iacovelli, Rebecca Zaccariotto, Francesco Giuliano, Giulia Labbro, arrivati da Pier Francesco Pingitore e Graziella Pera, Manuela Villa, Donatella Pandimiglio.

Al termine della proiezione la conduttrice della serata Valentina Olla ha invitato i presenti, Alex Partexano, Annalisa Favettii, Jun Ichikaxa, Natalia Simonova, Sabrina Crocco, Emanuela Petroni, Fatima Scialdone, Adriana Pannitteri, Jolanda Gurreri ed altri, ad alzare i calici per un brindisi speciale alla pellicola che ha già vinto il “Lumina Flicks International Short Film Festival” come miglior film.

