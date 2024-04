Decoro, Festa (M5S): “Con Retake ripulita area giochi Mercato Trionfale, amministrazione immobile”

“Oggi abbiamo pulito e sistemato, grazie all’iniziativa di Retake, l’area giochi del Mercato Trionfale, che versa ormai da anni in uno stato di abbandono. Inutile aver segnalato la criticità della rete di impresa che, pur avendo vinto il bando regionale per 100mila euro da un anno, non si vede accreditata la prima trance di 30mila perché a dicembre il Municipio I si è dimenticato di mettere in bilancio la somma, come invece ha fatto il Municipio XIV. Errori sostanziali che pagano tutti: le imprese, i commercianti e soprattutto i residenti.

Inutili anche le promesse fatte dall’assessore in Commissione Trasparenza di sbloccare a breve risorse: tutto è immobile e la rete di imprese minaccia, oltre la diffida, il ricorso alla Corte dei Conti. Così oggi non ci rimane che aiutare i volontari di Retake Prati a riqualificare l’area giochi, in attesa di una tempestiva soluzione”.

Così in una nota la capogruppo M5S in Municipio I, Federica Festa.

