È bastato percorrere il corteo in sostegno della Pace e contro il genocidio del popolo palestinese i cui morti a seguito della rappresaglia contro la follia del 7 ottobre ad opera di Hamas e che è arrivata alla distruzione quasi totale di Gaza e che a già portato il numero delle vittime ad oltre 43.700 di cui oltre la metà innocenti bambini, per vedere ancora una volta lo stato di degrado e abbandono della storica via dei Castani, considerata fino a qualche lustro fa, la via Condotti di Roma est.

Poi il lento inesorabile declino dovuto a diversi fattori. L’avvento dei Centri Commerciali, delle vendite online, dei canoni di locazione decisamente alti e di un’amministrazione pubblica che non è riuscita ad investire fondi sufficienti per la manutenzione e migliorie.

Da tempo via dei Castani ha in bella mostra marciapiedi con ampi tratti non transitabili, alberature a fine ciclo vitale tanto che l’agronomo municipale durante un sopralluogo con i presidenti della Rete d’impresa Castani e del CdQ Centocelle Storica stabili che 56 di questi andavano sostituiti al più presto.

Ad oggi purtroppo si è fatto molto poco, molti sono caduti al suolo per fortuna senza danni a persone e di molti altri facendo lo slalom tra le buche è possibile vederne i monconi, alcuni dei quali trasformati dal tempo in naturali portacicche e cestini per rifiuti.

Il V municipio non è finora riuscito a fare nulla per una cronica carenza di risorse finanziarie. Ma ecco che finalmente l’Europa decide una iniezione di risorse economiche con il PNRR e una pioggia di miliardi riempie le casse degli Stati membri e da questi a Regioni, Comuni e da quest’ultimi ai Municipi.

Nel nostro municipio sappiamo di investimenti per realizzare Biblioteche, ristrutturazione di edifici pubblici da destinare a politiche di alto valore sociale e altro non ancora reso pubblico, e che speriamo non siano come il milione e mezzo di euro che sono stati destinati ad un progetto per la riqualificazione di largo Girolamo Cocconi che altro non è che una rotatoria spartitraffico circa 250mq, dove sono presenti 4/5 alberi e una sgangherata panchina.

Abbiamo letto che la Commissione Speciale recentemente istituita per occuparsi del PNRR si riunirà mercoledì 20 novembre e avrà in audizione il prof. Arch. Giovanni Caudo che è il presidente della Commissione Speciale capitolina sul PNRR da qui la necessità di sollevare il problema circa l’opportunità di investire un milione e mezzo di euro su una rotatoria quando sul territorio è presente una situazione assurda come è quella di via dei Castani.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙