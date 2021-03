Difensore Civico del Lazio, un Ufficio che funziona

Riceviamo e pubblichiamo

La lettera “Presi in giro inquilini e Difensore Civico” da Voi pubblicata recentemente, è stata da me inviata al Difensore Civico del Lazio, con la nota seguente: “Ill.mo Difensore Civico, è accaduta una cosa molto grave come potrà evincere dalla lettera che Le unisco.

Se può, La prego di invitare gli Uffici Competenti del Comune, a continuare i lavori di ripristino fognature, come progettato”.,

Nella lettera ricordavo la dichiarazione di Roberta Della Casa: “Da troppi anni nelle palazzine di Via Mammucari, nel quartiere Tiburtino III, era presente un problema fognario che causava la fuoriuscita di liquami creando non poche problematiche per i residenti. In questi giorni stiamo eseguendo un primo intervento, quello sicuramente più urgente, inerente le scale A e B dell’edificio n.3 ma proseguiremo, nelle prossime settimane, sulla medesima problematica dell’intero comprensorio. L’investimento complessivo è di circa 100 mila euro che il Municipio IV insieme ad Acea utilizzerà per risolvere definitivamente una questione trascurata dalle precedenti amministrazioni”.

E riferivo quanto mi era stato comunicato da un assessore del IV Municipio, vale a dire che il denaro stanziato per i lavori non c’era più, giacché “inspiegabilmente mandato indietro da Roberta della Casa e Virginia Raggi”.

Bene. Dopo appena dodici giorni dall’invio della mia nota, il Difensore Civico ha inviato agli Uffici competenti del Comune di Roma la lettera della quale trascrivo alcune righe qui di seguito.

“… Giunge a questo Ufficio segnalazione da parte dei residenti del comprensorio di via A. Mammucari, in merito ai lavori effettuati, che sarebbero stati limitati al solo edificio 3, lasciando insolute le criticità riguardanti gli altri edifici del comprensorio. Nell’evidenziare… le gravi conseguenze per l’igiene pubblica, nonché di tipo sanitario per la cittadinanza, si invitano le Autorità in indirizzo… a fornire urgenti notizie in merito a quanto esposto e a notiziare lo scrivente circa i provvedimenti adottati, per addivenire ad una definitiva soluzione di una seria criticità che si protrae ormai da troppo tempo”.

Un ufficio che funziona, quello del Difensore Civico del Lazio. Speriamo prendano a funzionare una buona volta anche gli Uffici del Comune di Roma.

Carmelo Dini