“Dimmi com’era il Pigneto” al The Forum

Venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 18.30 al The Forum piazza del Pigneto 8/A nuovo appuntamento con la presentazione del libro “Dimmi com’era il Pigneto”, per conoscere più a fondo e in tante sfaccettature la zona del Pigneto dai tempi andati ai tempi odierni considerata zona di movida giovanile.

L’evento sarà alternato con della buona musica live, opere presenti nella zona del Pigneto di Street art. E fotografie del quartiere.

