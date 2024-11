Diretta Lazio-Cagliari ore 20.45: dove vederla in tv

Questa sera, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà il teatro di una sfida elettrizzante: Lazio-Cagliari, partita clou dell’undicesima giornata di Serie A.

I biancocelesti di Marco Baroni inseguono il terzo posto, che raggiungerebbero in caso di vittoria, per affiancarsi a Fiorentina e Atalanta e ridurre a soli tre punti il divario dalla capolista Napoli. Una sfida che promette scintille, sia in campo che sugli spalti.

Alcune indiscrezioni dalla panchina:

Marco Baroni dovrà fare a meno di Nuno Tavares, assente per squalifica dopo l’espulsione nella partita contro il Como. Una perdita pesante per i biancocelesti, poiché il portoghese si è rivelato fondamentale con ben 8 assist in questo avvio di stagione.

Al suo posto, però, è pronto Pellegrini, mentre sulla fascia destra tornerà Lazzari, pienamente recuperato, e favorito per partire da titolare. I centrali saranno Romagnoli (probabilmente preferito a Patric) e Gila, schierati davanti a Provedel tra i pali.

A centrocampo si vedrà la coppia Rovella e Guendouzi, mentre per l’attacco Castellanos guiderà la linea offensiva, con Tchaouna, Dia e uno fra Zaccagni (in fase di recupero) e Noslin come principali supporti. Dopo aver giocato come titolare nel turno infrasettimanale, Pedro dovrebbe partire dalla panchina.

La situazione del Cagliari:

Nicola, allenatore del Cagliari, arriva all’Olimpico alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. In attacco, il tecnico schiererà Piccoli supportato da Luvumbo e uno tra Viola e Gaetano. La difesa sarà affidata al veterano Mina, che sarà coadiuvato da Luperto per fronteggiare l’attacco biancoceleste.

Il clima pre-partita:

Per la Lazio, ottenere i tre punti questa sera rappresenta non solo una spinta in classifica, ma anche un’opportunità per consolidare la propria posizione tra le squadre in alta classifica.

Il Cagliari, dal canto suo, è determinato a fare il possibile per uscire dalla zona retrocessione e dimostrare maggiore solidità difensiva contro un avversario particolarmente agguerrito.

L’Olimpico sarà quindi teatro di una sfida aperta e ricca di tensione, con entrambe le squadre determinate a fare punti cruciali per i rispettivi obiettivi stagionali.

Lazio-Cagliari, le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All.: Nicola

Lazio-Cagliari, dove vedere la partita:

La partita fra Lazio e Cagliari sarà trasmessa su Sky che Dazn.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙