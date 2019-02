Disabilità visiva: al supermercato una lodevole iniziativa

Le difficoltà per chi non può vedere sono conosciute, tra queste quotidianamente la preoccupazione di fare la spesa per l’impossibilità di muoversi in autonomia, ma Luciano un ragazzo non vedente di Casal Bertone, quartiere di Roma est nel IV municipio, assiduo cliente e frequentatore dell’ipermercato vicino casa, non si perde d’animo e un giorno si presenta al direttore e gli chiede una cosa strana, se è possibile strutturare un servizio di assistenza alla spesa per non vedenti.

È bastato poco per creare la rete di collaborazione tra l’Unione italiana ciechi ed ipovedenti di Roma e la Direzione Auchan Retail Italia. Grazie alla disponibilità e all’entusiasmo di Barbara, Giorgia, Ilaria, Serena Sonia e Viola prime sei dipendenti formate da due soci dell’Unione italiana ciechi, è stato inserito nel programma clienti “Qui per te” il Servizio di Assistenza alla Spesa disponibile il giovedì e il sabato dalle 9,00 alle 18,00 che si può prenotare per telefono chiamando lo 06.43207521-378 o con una e-mail a: info.casalbertone@auchan.it.

“Crediamo molto nell’utilità di questo servizio” commenta durante l’inaugurazione Giuliano Frittelli Presidente dell’Uici sezione di Roma, “e confidiamo si possa trasferire a tutti gli altri punti vendita esistenti in città”. Gli fa eco Sonia una delle dipendenti “Spero tanto che parta anche negli altri punti vendita, Il valore umano sperimentato durante la formazione e lo svolgimento del servizio arricchisce in modo esponenziale il nostro modo di lavorare, ma soprattutto aiuta nelle relazioni e per la conoscenza di un mondo difficile”. Insomma un servizio inclusivo e solidale, semplice da avviare che si può rivelare un vero punto di forza nella CSR aziendale.

Giovanni Fornaciari