Domenica 17 novembre 2019 la XX edizione di “Corriamo al Tiburtino”

Domenica 17 novembre 2019 si svolgerà la “Corriamo al Tiburtino”. La gara, giunta alla 20ª edizione, è organizzata dall’ASD Cat Sport (presidente Tommaso Colapietro), con l’apporto dello Staff di Samuele Di Giammartino.

La “Corriamo al Tiburtino” è una delle più importanti corse podistiche di 10 km che si svolgono a Roma e nel Lazio, per il numero di concorrenti. Nella manifestazione sportiva è inclusa la III edizione della “Freccia della Tiburtina” gara di velocità 60/100 metri, riservata ai bambini dai 6 ai 14 anni.

La “Corriamo al Tiburtino” è molto apprezzata dai podisti per il numero elevato di premi e il piacevole percorso: tutto asfalto quasi completamente pianeggiante, nei quartieri Tiburtino III e Colli Aniene.

Il trascinatore della gara, in quanto ideatore, è il grande Tommaso Colapietro conosciuto nel mondo sportivo come ex campione di Judo, come quotato podista e come stimato commerciante da tantissimi anni di articoli sportivi in via Mozart. Colapietro inoltre è patron dell’emittente televisiva “Nati per correre” canale 86 del dgt terrestre, l’unica TV in tutto il Lazio che trasmette in diretta (tutti i giovedì alle ore 21 avvenimenti sportivi con replica nello stesso orario il sabato).

L’appuntamento per la Corri al Tiburtino è per il 17 novembre: ritrovo ore 7.00 in via Mozart 71, partenza ore 10.00 da via Grotta di Gregna. Gli atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, autoambulanza con defibrillatore e medico. Il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare della Provincia di Roma. Ai fini della sicurezza individuale degli atleti, il percorso sarà sottoposto alla sorveglianza degli addetti dell’organizzazione, sotto le direttive del Giudice Delegato Tecnico o dal Giudice d’Appello della manifestazione.

Iscrizioni: Le iscrizioni della Gara competitiva di km 10 si possono effettuare di persona presso Cat Sport Via Mozart, 71 Roma Tel. 06 4061453, Via Fax al 06 233213966 compilando e inviando il modulo predisposto scaricabile dal sito www.catsport.it, debitamente compilato e con firma del presidente o del responsabile della società stessa.