Domenica 19 novembre torna la Rome 21K-Ford Mustang Mach-E

Domenica 19 novembre 2023 torna per tutti gli amanti del running la Rome 21K-Ford Mustang Mach-E, l’ormai storica mezza maratona, organizzata da Forhans Team, giunta alla decima edizione. Quest’anno gli organizzatori, di concerto con Roma Capitale, hanno studiato un percorso, particolarmente suggestivo e caro ai podisti, che si snoderà intorno al Villaggio Olimpico, nel cuore del quartiere più ‘sportivo’ della Capitale toccando l’area dell’Acqua Acetosa, del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano e dello Stadio Flaminio, ma che attraverserà anche le strade del Centro Storico, passando per Via del Corso, Via del Babuino, Via del Tritone, Via del Teatro Marcello. Oltre alla tradizionale distanza di 21,097 km, si potrà correre la 10 km su un percorso veloce e scorrevole che ricalca in parte quello della mezza maratona.

Prevista la partecipazione oltre 2.500 runners per la 21 km, e di circa 1.400 per la 10 km, con la presenza di un gran numero di atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero i quali, nonostante lo spostamento di data, non hanno voluto rinunciare a correre nella città più bella del mondo.

La partenza è fissata alle 8.30 per la mezza maratona, mentre alle 9.10 prenderanno il via i partecipanti alla 10 km e alla 10 km Fun (aperta a tutti). La linea di partenza ed arrivo di entrambe le prove sarà in Viale della XVII Olimpiade, a due passi dall’Auditorium Parco della Musica.

La Rome 21K-Ford Mustang Mach-E, come nella scorsa edizione, per volontà della Fidal Lazio, sarà valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale di Mezza Maratona Fidal Lazio – Assoluto (1, 2 e 3 M e F) e di Categoria (Junior e Promesse M e F) e di Campione Regionale sulla 10 km – Assoluto (1, 2 e 3 M e F) e di Categoria (Junior e Promesse M e F)

AL VIA ANCHE MASSIMILIANO ROSOLINO-

Fra i tanti runners che saranno al via anche il Campione Olimpico di nuoto a Sydney 2000, Massimiliano Rosolino, poliedrico atleta, diventato oggi personaggio televisivo grazie alla partecipazione a numerose trasmissioni, protagonista di Ballando con le Stelle, ed Ambassador di Sport e Salute, che da qualche tempo ha scoperto la passione per il running.

CHARITY PROGRAM ER LA FONDAZIONE VERONESI-AL VIA LE PINK AMBASSADOR-

Nel contesto della Rome 21K-Ford Mustang Mach-E anche la gara riservata alle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi che sarà valida come tappa finale e conclusiva dell’edizione 2023. Alla prova è prevista la partecipazione di numerose donne che hanno affrontato e superato un tumore femminile (seno, utero, ovaie) e che si allenano regolarmente nell’ambito del Progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi. La Fondazione avrà un suo stand all’interno del Villaggio della Rome 21 k dove, oltre a parlare di prevenzione, ci sarà la possibilità di contribuire alla raccolta fondi per a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili. Per chi volesse contribuire può informarsi e donare al seguente link: https://insieme. fondazioneveronesi.it/ campaign/barbara-buonomo-pink- ambassador-2/#DonaConMe.

PATROCINI-

La Rome 21 K gode quest’ anno di numerosi e prestigiosi patrocini istituzionali fra i quali Roma Capitale, Regione Lazio, Coni Lazio e Auditoiurm Parco della Musica.

ISCRIZIONI FINO A VENERDI’ 10 NOVEMBRE-

Le iscrizioni alla Rome 21K-Ford Mustang Mach-E si chiuderanno improrogabilmente alle 24.00 di venerdì 10 novembre.

Per iscrizioni https://www.icron.it/newgo/#/ evento/20232580

Foto di Riccardo Piccioli