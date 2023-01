Domenica 22 gennaio la Corsa in ricordo di Miguel

Torna domenica 22 gennaio 2023 la Corsa di Miguel. Non solo un appuntamento sportivo ma un’antologia di storie, che rilegge il passato per consegnare a presente e futuro un messaggio di libertà.

Dopo il periodo di pandemia, la manifestazione in ricordo di Miguel Benancio Sànchez, giovane poeta e podista rapito e ucciso nel 1978 dai militari in Argentina ai tempi della dittatura, si presenta nella sua formula completa: percorso competitivo da 10 km e due percorsi non competitivi da 10 km e 3 km, la Strantirazzismo, la camminata – corsa – passeggiata aperta a tutti, con l’obiettivo di lanciare un messaggio di fratellanza e di pace in linea con il pensiero ispiratore della stessa gara.

Ad aprire l’evento, allo Stadio dei Marmi, sarà la Banda Musicale del Corpo di Polizia di Roma Capitale, che alle 9.30 , alla presenza degli atleti, darà il via alla manifestazione eseguendo l’inno nazionale di Mameli e tanti altri brani a seguire.

Nata nel 2000 da un’idea del giornalista Valerio Piccioni e organizzata dall’Associazione Club Atletico Centrale, la manifestazione parte da Lungotevere Armando Diaz e ritorna alle origini per il traguardo, previsto presso la pista dello Stadio Olimpico che proprio nel 2023 compie 70 anni. Il percorso non competitivo si disputa sullo stesso tracciato e in contemporanea a quello principale ma non prevede classifica o rilevazione del tempo di percorrenza. Il ritrovo per la Strantirazzismo è alle 9.45 al Ponte della Musica: la partecipazione è aperta, senza necessità di tesseramento o di certificato medico.

La Corsa di Miguel ha dimostrato negli anni capacità di unire persone, associazioni e scuole veicolando un messaggio forte per la liberà e la democrazia, unendo agonismo e inclusione sociale. Un evento che trasforma lo sport da luogo della selezione a momento di partecipazione: una mobilitazione collettiva che aiuta tutti a crescere e stare insieme grazie anche all’utilizzo delle “joelette”, carrozzine outdoor che permettono a persone con ridotta capacità motoria di partecipare alla corsa.

La Corsa di Miguel è anche un grande progetto che coinvoge gli istituti scolastici: sono 60 le scuole che hanno già iniziato il percorso di partecipazione all’iniziativa mentre altre 100 saranno protagoniste degli appuntamenti in programma nei mesi successivi.

Il percorso nel dettaglio:

PARTENZA: L.goTevere Diaz (angolo V.le dei Giusti della Farnesina)

Lungotevere Diaz

Lungotevere Federico Fellini

Lungotevere Cadorna (a sx)

Lungotevere della Vittoria – contromano

Lungotevere Oberdan – contromano (a sx)

Ponte Risorgimento – contromano (1^ corsia) – a sx

Lungotevere Flaminio – contromano

Lungotevere Thaon di Revel – contromano (a sx)

Ponte Milvio (a sx)

Via Capoprati (pista ciclabile) (a dx)

Lungotevere Cadorna (a sx)

Via Canevaro (a sx)

Periplo orario giardino via delle olimpiadi

Via delle Olimpiadi (giro di boa)

Via delle Olimpiadi (a dx)

Via Morra di Lavriano (a dx)

Via dei Gladiatori (a sx)

Ingresso Stadio Olimpico – carraio contromano

Stadio Olimpico

ARRIVO: pista Stadio Olimpico

TOTALE: Km. 10,100

RIFORNIMENTO: Ponte Milvio (lato Villaggio Olimpico – mt.30 prima del ponte)

Per informazioni, iscrizioni e regolamento, visitare il sito della corsa .