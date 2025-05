Domenica 25 maggio: “All Weather Spring Festival” all’Ippodromo Capannelle

L’Ippodromo Capannelle si rifà il trucco in vista della superlativa due giorni che attende gli appassionati romani: domenica 1 giugno, insolitamente dedicata al trotto, con i Gran Premi Triossi e Carena, ma soprattutto lunedì 2 giugno, il Derby Day, l’imperdibile appuntamento con il 142° Derby Italiano del Galoppo.

Ma nel prestigioso impianto capitolino non ci si ferma mai e anche per questa domenica 25 maggio è stato confezionato un programma di tutto rispetto, l’ormai consueto All Weather Spring Festival, un convegno interamente predisposto sul tracciato sintetico per permettere alla pista in erba di riposare in vista del D-Day del 2 Giugno.

Dalle ore 13.43, si disputeranno 6 corse, cinque handicap, di ogni tipologia e per tutte le età, e una vendere. Una giornata in cui si sfideranno i fondisti, gli sprinter, i milers e i tre anni, ma ci sarà spazio anche per una corsa riservata ai Gentlemen Riders.

Un convegno tutto da gustare all’insegna dello spettacolo, dell’incertezza e del fascino delle corse ad handicap.

Forse la più bella sarà proprio l’ultima della giornata, Premio AW Spring Miles, che è stata scelta anche come Seconda Tris.

Una prova sul miglio per i cavalli di tre anni nella quale alle gabbie saranno in 11. Ultima corsa alle ore 16.48.

