Domenica 3 novembre parte nel IV Municipio la 53ª edizione di Corri per il Verde.

La 53esima edizione di Corri per il Verde partirà nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene

Il ritrovo per i podisti iscritti alla prima tappa della manifestazione è previsto alle ore 8:00 del 3 novembre 2024, presso gli stand UISP, dove sarà possibile ritirare la propria iscrizione individuale o l’iscrizione di società. L’ingresso al parco è in via Vincenzo Lodigiani (traversa di via Attilio Benigni). Scarica QUI la piantina logistica.

«Inizia il mese delle corse podistiche in IV Municipio – scrive il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti – il 3 novembre sarà la volta di “Corri per il Verde”, la corsa campestre a tappe più longeva del centro Italia organizzata da UISP, rinnova l’appuntamento con centinaia di podisti di tutte le età.

Sono felice che la partenza dell’evento sportivo si terrà ancora una volta nel Municipio IV, nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene».

Ricordiamo ai singoli podisti iscritti e alle società sportive partecipanti che anche per questa edizione, Corri per il Verde si avvale della collaborazione di EVODATA per il servizio di timing e la compilazione delle classifiche. Su ciascun pettorale sarà applicato un chip a riuso per la compilazione della classifica che sarà stilata tenendo in considerazione il gun time (partenza allo sparo). Il chip dovrà essere riconsegnato subito dopo l’arrivo della gara agli addetti preposti. La mancata riconsegna del chip comporterà una penale a carico del partecipante di 18,00€. Le iscrizioni, pertanto, saranno accettate, TASSATIVAMENTE, fino alle ore 13:00 del venerdì antecedente la singola tappa. Non sarà possibile, inoltre, accettare iscrizioni in campo gara, se non per le categorie Esordienti M/F, Pulcini/e, Cuccioli/e.

Questo l’ordine delle partenze:

ore 9:30 Promesse Maschili, Juniores Maschili, Amatori Maschili e Master Maschili sulla distanza di 6 km (tre giri da 2 km – QUI il percorso);

non prima delle 10:15 Promesse Femminili, Juniores Femminili, Amatori Femminili e Master Femminili, Allieve e Allievi sulla distanza di 4 km (due giri da 2 km – QUI il percorso);

non prima delle 10:50 Cadette e a seguire Cadetti sulla distanza di 2 km (un giro da 2 km – QUI il percorso);

non prima delle 11:15 Ragazze e a seguire Ragazzi sulla distanza di 1,5 km (un giro da 1,5 km – QUI il percorso);

non prima delle 11:45 Esordienti Femminili e a seguire Esordienti Maschili sulla distanza di 1 km (un giro da 1 km – QUI il percorso);

non prima delle 12:15 Pulcine e a seguire Pulcini sulla distanza di 600 mt (un giro da 600 mt – QUI il percorso);

non prima delle 12:30 Cucciole e a seguire Cuccioli sulla distanza di 300 mt (un giro da 300 mt – QUI il percorso).

Si ricorda inoltre a tutte le società e ai podisti iscritti, che l’associazione d’appartenenza di ogni singolo podista comunicata nella prima tappa d’iscrizione non è modificabile nel corso delle successive tappe.

Al fine di evitare il congestionamento del traffico dell’area, vi invitiamo ad utilizzare, laddove possibile, automobili condivise.

Le classifiche individuali e di società saranno pubblicate mercoledì 6 novembre sul sito della UISP Roma.

Per la prima tappa di Corri, in prossimità dell’area dedicata alle società, sarà presente uno stand dedicato alla divulgazione scientifica. La Lega Italiana Fibrosi Cistica Officium è una organizzazione di volontariato che da 30 anni si occupa di garantire ai bambini e ai ragazzi con Fibrosi Cistica l’assistenza medica e psicologica necessaria e di fornire supporto alle famiglie. La presenza della LIFC Officium ha una forte valenza sociale e svolge una importante attività di sensibilizzazione.

