Domenica 9 ottobre 2022 la 4ª “Cecchignola in Corsa”

L’evento è organizzato da: LBM Sport Team in collaborazione ASD Esercito Cecchignola.

Ritrovo ore 7,30 in Piazza dei Cappellani Militari e partenza ore 9,30 da Via Degli Arditi (ingresso Città Militare della Cecchignola – lato Via Laurentina) e arrivo limitrofo al Centro Sportivo Olimpico Dell’Esercito. Termine per le iscrizioni il 6/10/2022.

RITIRO PETTORALI Il ritiro pettorali potrà essere effettuato nel negozio LBM SPORT in Via Tuscolana 187/A, nella giornata di Sabato 8 Ottobre dalle ore 10:00 alle 18:00. Non è prevista la consegna dei pettorali la mattina della gara se non per gli iscritti provenienti da fuori provincia. E’ possibile anche far ritirare il proprio pettorale per conto terzi presentando una delega, copia di un documento di riconoscimento. Il pacco gara, che consiste in una maglia tecnica, sarà consegnato alla riconsegna del chip a fine gara.

REGOLAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO “CECCHIGNOLA DI CORSA”

A.S.D. LBM SPORT TEAM in collaborazione con “A.S.D. ESERCITO CECCHIGNOLA” e il “COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA” con il patrocinio del Municipio IX EUR, organizza la quarta edizione della “CECCHIGNOLA DI CORSA” gara nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società, sulla distanza dei 10km (percorso omologato FIDAL). La gara si disputerà a Roma domenica 9 Ottobre 2022, con ritrovo alle ore 7:45 in Piazza dei Cappellani Militari, dove ci sarà un’area parcheggio. Partenza ore 09:30 da Via Degli Arditi (ingresso Città Militare della Cecchignola – lato Via Laurentina) e arrivo limitrofo al Centro Sportivo Olimpico Dell’Esercito.

La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL. All’interno della manifestazione è prevista una corsa non competitiva di circa 10Km con partenza alle 09:35. Possono partecipare anche i NON tesserati purchè maggiorenni (residenti e non residenti in Italia). Al momento del ritiro del pettorale il partecipante potrà sottoscrivere una dichiarazione di buona salute e di sollevamento di responsabilità nei confronti dell’organizzazione. Questi partecipanti saranno inseriti in una classifica a parte.

MEDAGLIA La medaglia verrà consegnata solamente all’arrivo. 8. RISTORI I punti di ristoro sono previsti secondo il regolamento FIDAL al 5 km e all’arrivo. 9. SERVIZIO SANITARIO I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo. 10. DEPOSITO BORSE In prossimità delle aree di partenza e arrivo sarà disponibile il deposito borse dove sarà possibile lasciare le proprie sacche; il deposito sarà custodito ma l’organizzazione non si riterrà responsabile degli oggetti di valore lasciati all’interno delle sacche. 11.

CRONOMETRAGGIO CON CHIP Il servizio di cronometraggio sarà fornito dalla società Timing Data Service, con chip da utilizzare secondo le istruzioni inserite all’interno della busta contenente il pettorale. È previsto il rilevamento cronometrico intermedio. Il chip dovrà essere riconsegnato a fine gara oppure successivamente in uno dei negozi specializzati running LBM SPORT ROMA. La perdita o la non riconsegna comporterà un addebito di 18euro.

PREMIAZIONI Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute.