Domenico Liberatore e Gaia Maria Lalli vincono, la “RinCorriamo la Pace con Emergency”

Domenica 24 maggio 2026 in un percorso unico quello della Pineta di Castelfusano si è svolta la “RinCorriamo la Pace con Emergency”.

L’evento è stato organizzato da Emergency Onlus in collaborazione con l’A.S.D. Runners for Emergency con lo scopo di raccogliere fondi favore delle attività e dei progetti di Emergency.

Il largo spazio del Viale Mediterraneo (punto di partenza e di arrivi) in mattinata man mano si è riempito di decine di gazebo in rappresenta selle varie Società e di concorrenti con addosso le T-shirt di centinaia di colori.

Tutti i concorrenti al dì là delle diverse distanze: la competitiva di 9,9 km, con il riconoscimento della FIDAL, la non competitiva sempre di km 9.9 e la non competitiva di 5 km, hanno goduto il beneficio di correre in una pineta ricca di ossigeno e povera di inquinanti, inoltre in un ambiente che aiuta a stimolare il sistema immunitario.

I primi concorrenti al via, sono state persone con disabilità alle ore 9,00 in punto, seguiti subito dopo dai concorrenti per la competitiva di 10 km e alle ore 9,05 da quelli della non competitiva di 10 km e della non competitiva di km 5.

Anche in questo evento è stato offerto un riconoscimento ai concorrenti con diverse disabilità, con le loro guide, le Joelette e del Progetto Filippide, tutti ammirabili e contagiosi per la loro volontà di fornire un’occasione per trovarsi in un posto diverso dal solito, fra tanta gente, ammirare il panorama, e ricevere applausi dal pubblico presente.

Tutti i concorrenti hanno goduto il beneficio di correre in una pineta ricca di ossigeno e povera di inquinanti, le migliaia di alberi inoltre aiutano a stimolare il sistema immunitario.

A fine della gara a tutti i partecipanti e stato consegnato un pacco gara ed un sontuoso rinfresco.

Classifica Uomini: al primo posto si è piazzato l’abruzzese Domenico Liberatore Podistica Solidarietà (0:33:13) seguito a circa un minuto di distacco da Luca Scaramucci X Solid Sport LAB ASD ( 0:34:11) al terzo posto si e classificato Antonio Nicola Marracino X- Solid Sport LAB ASD ( 0: 35:01)

Fra le donne: ha vinto Gaia Maria Lalli ASD ACSI Futuratletica ( 0:41:37) al secondo posto si è piazzata Eleonora De Blasi Podistica Solidarietà (0:42: 28) il terzo posto è andato a Claudia Fusaro G.S.Cat Sport Roma (00:44:34)

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