Domenico Liberatore e Gaia Maria Lalli vincono, la “RinCorriamo la Pace con Emergency”
Domenica 24 maggio 2026 la gara nella Pineta di Castel Fusano
Domenica 24 maggio 2026 in un percorso unico quello della Pineta di Castelfusano si è svolta la “RinCorriamo la Pace con Emergency”.
L’evento è stato organizzato da Emergency Onlus in collaborazione con l’A.S.D. Runners for Emergency con lo scopo di raccogliere fondi favore delle attività e dei progetti di Emergency.
Il largo spazio del Viale Mediterraneo (punto di partenza e di arrivi) in mattinata man mano si è riempito di decine di gazebo in rappresenta selle varie Società e di concorrenti con addosso le T-shirt di centinaia di colori.
Tutti i concorrenti al dì là delle diverse distanze: la competitiva di 9,9 km, con il riconoscimento della FIDAL, la non competitiva sempre di km 9.9 e la non competitiva di 5 km, hanno goduto il beneficio di correre in una pineta ricca di ossigeno e povera di inquinanti, inoltre in un ambiente che aiuta a stimolare il sistema immunitario.
I primi concorrenti al via, sono state persone con disabilità alle ore 9,00 in punto, seguiti subito dopo dai concorrenti per la competitiva di 10 km e alle ore 9,05 da quelli della non competitiva di 10 km e della non competitiva di km 5.
Anche in questo evento è stato offerto un riconoscimento ai concorrenti con diverse disabilità, con le loro guide, le Joelette e del Progetto Filippide, tutti ammirabili e contagiosi per la loro volontà di fornire un’occasione per trovarsi in un posto diverso dal solito, fra tanta gente, ammirare il panorama, e ricevere applausi dal pubblico presente.
Tutti i concorrenti hanno goduto il beneficio di correre in una pineta ricca di ossigeno e povera di inquinanti, le migliaia di alberi inoltre aiutano a stimolare il sistema immunitario.
A fine della gara a tutti i partecipanti e stato consegnato un pacco gara ed un sontuoso rinfresco.
Classifica Uomini: al primo posto si è piazzato l’abruzzese Domenico Liberatore Podistica Solidarietà (0:33:13) seguito a circa un minuto di distacco da Luca Scaramucci X Solid Sport LAB ASD ( 0:34:11) al terzo posto si e classificato Antonio Nicola Marracino X- Solid Sport LAB ASD ( 0: 35:01)
Fra le donne: ha vinto Gaia Maria Lalli ASD ACSI Futuratletica ( 0:41:37) al secondo posto si è piazzata Eleonora De Blasi Podistica Solidarietà (0:42: 28) il terzo posto è andato a Claudia Fusaro G.S.Cat Sport Roma (00:44:34)
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