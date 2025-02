Domenico Liberatore e Giulia Cappelli Vincono la  X Milia 2025

La IX edizione della X Milia si è svolta domenica 16 febbraio 2025 e, per la prima volta, nell’interno del grande complesso militare della Cecchignola, ritrovo dalle ore 8,30 in piazza dei Cappellani Militari, dove erano allineati tantissimi gazebo, punto di riferimento ed accoglienza delle migliaia di runners.

La tradizionale manifestazione sportiva è organizzata come nei precedenti da Gianfranco Balsamo Presidente del G.S. LBM Sport Team, in collaborazione con il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito (CSOE).

Dopo tanti anni che la X Milia ha avuto un percorso ricavato sulle strade di Tor Vergata, quest’anno i concorrenti per la prima volta sono riusciti a esternare le loro performance atletiche he nel nuovo percorso ricavato nell’interno della città militare della Cecchignola

La X milia è una corsa su strada individuale maschile femminile e di società sulla distanza di 10 miglia romane (un miglio m. 1480) per un totale di 14.800 m inserita nel calendario regionale FIDAL.

Il segnale di partenza è stato effettuato alle ore 9,30 il lungo serpentone di atleti dopo aversi lasciato alle spalle via Degli Arditi, hanno imboccato – Viale Dell’esercito – Viale Dell’esercito – Viale Dei Genieri – Via Dei Bersaglieri – Via Dei Bersaglieri – Viale Dell’esercito Viale Dell’esercito – Viale Dell’esercito – Via interna –Via Dei Bersaglieri – Via Dei Bersaglieri – Viale Dei Genieri – Piazza Degli Artiglieri/Via Dei Carristi/Via Degli Autieri – Viale Dell’esercito/Via Dei Lanciafiamme Via Della Divisione Folgore Largo Dei Portabandiera Centro Sportivo Olimpico Dell’esercito (CSOE) per tagliare il traguardo posto nel Centro del meravigliosa pista dello Stadio del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito (CSOE).

Molto importante per il buon esito della Manifestazione Sportiva la collaborazione del personale del Centro Sportivo dell’Esercito e del comprensorio Miltare della della Cecchignola per quanto riguarda il tracciato di gara.

Ad attenderli nei pressi del traguardo le Autorità della Cecchignola, Gianfranco Balsamo, i giornalisti i fotografi e lo speaker della manifestazione sportiva Antonio Salerno che con la sua preparazione, e il suo tono di voce ampliata dagli altoparlanti di Gianfranco Novelli ed il fonico Patrizio Coluccio che diramavano le notizie sullo svolgimento della gara ha reso l’evento più interessante ed importante.

Le premiazioni si sono svolte a fine gara nel meraviglioso scenario della pista dello Stadio della Cecchignola alla presenza: del Generale Paola Raudino, il Colonnello Emanuele Aresu, il Comandante del CSOE Tenente Fabio Martelli, il Tenente Colonnello Marco Carfi, i consiglieri Regionali Fidal Lazio, Alice Finoccharo e Patrizio Mancini, e il Generale Stefano Antonicelli, a rappresentare l’ASD Esercito Cecchignola tra gli enti militari alla competizione.

La X Milia si distingue da molte altre gare, oltre alla distanza del percorso circa 15 km, ma anche per i premi degli assoluti e di categoria, non sono stati solo 3 atleti/e a salire sul palco come solitamente avviene in altre gare, ma 5 atleti/e.

Altrettanto dicasi per le categorie anche qui sul palco 5 runner a partire dalle categorie SM 18/34 fino alle categorie SM 75. Inoltre caso unico riconoscimenti per i primi tre SM 80 e oltre. Far salire sul palco atleti di 80 anni è un premio per chi nei decenni trascorsi, con il loro impegno e la loro presenza hanno sempre sostenuto per il futuro dei giovani, la continuità di questa meravigliosa attività sportiva.

Ordine di arrivo classifica uomini: al primo posto si è classificato Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà con il tempo di 0:48:12, seguito da Francesco Mascherpa Runners Legnano SSD ARL ( 0:48:40) per il terzo posto Alessio Tanfoni S.S. Lazio Atletica Leggera (0:49:27 a seguire per il quarto e quinto posto, Giulio Conferti Piano ma Arriviamo SSD A RL tempo (0:50:35) e Federico Bracaglia Olibanum Overrunners ASD ( 0:50:36)

Classifica donne: vince Giulia Cappelli dell’A:S:D: GO Running con il tempo di 0:55:36, al secondo posto Chiara Ferraris della Società Piano ma Arriviamo SSD A Rl (0:56: 60) a seguire Chiara Nash X -Solid Sport lab ASD ( 0:58:45), Silvia Romeo, Solid Sport Lab ASD (0:59:24) ed infine per il quinto posto Antonella D’Aversa ASD Atletica Ferentino (050:36).

Per le Società Sportive con il numero di atleti più numerosi arrivati: Prima LBM Sport Team, che per decisione del Presidente Gìanfranco Balsamo organizzatore dell’evento sportivo ha rinunciato al premio che è andato quindi alla società Piano Ma Arriviamo ASD A RL, al secondo posto si è classificata la Run Card, e al terzo gradino del podio è salito il G.S. Podistica Solidarietà.

La X Milia nasce dall’idea di svolgere una gara su strada per dare una spinta maggiore a tutto il movimento sportivo dell’atletica leggeraed è stata ideata dal Generale Giangiacomo Calligaris, allora Capo Ufficio DAR dello Stato Maggiore dell’Esercito, deceduto nell’incidente areo di Viterbo il 23 gennaio del 2014.

