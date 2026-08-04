Don Bosco, irruzione armata nel supermercato: decisivo l’intervento di un cliente

Quella che doveva essere una normale mattinata di acquisti si è trasformata in pochi istanti in un incubo per clienti e dipendenti del supermercato Conad di piazza dei Decemviri, nel quartiere Don Bosco.

Intorno alle 10, un uomo ha fatto irruzione nel punto vendita impugnando una pistola, provocando il fuggi fuggi generale tra gli scaffali e facendo scattare un’imponente mobilitazione delle forze dell’ordine.

A evitare conseguenze ben più gravi è stato il sangue freddo di uno dei presenti che, approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore, è riuscito a disarmarlo consentendo ai carabinieri di immobilizzarlo senza che nessuno rimanesse ferito.

L’irruzione armata e il supermercato nel caos

Secondo quanto ricostruito, il protagonista della vicenda è un romano di 57 anni. Entrato nel supermercato con una pistola in mano, non avrebbe tentato una rapina né avanzato richieste di denaro.

Il suo comportamento è apparso subito imprevedibile: ha iniziato a puntare l’arma verso le persone presenti, ordinando con tono minaccioso a clienti e personale di lasciare immediatamente il locale.

La scena ha generato momenti di forte tensione. Molti hanno abbandonato carrelli e borse della spesa per mettersi in salvo all’esterno del supermercato, mentre altri hanno cercato riparo tra gli scaffali in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Solo dopo l’intervento dei militari è emerso che la pistola utilizzata era una riproduzione di una Beretta semiautomatica.

L’arma, tuttavia, era priva del tappo rosso previsto dalla normativa e risultava quindi praticamente indistinguibile da una pistola autentica, circostanza che ha contribuito ad aumentare il panico.

L’intervento dei carabinieri e gli attimi più delicati

Le numerose chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 hanno consentito alle pattuglie del Nucleo Operativo Radiomobile di Roma di raggiungere il supermercato in tempi rapidissimi.

Quando i carabinieri sono entrati nel punto vendita, il cinquantasettenne si trovava ancora all’interno. Alla vista delle divise, anziché arrendersi, ha rivolto l’arma nella loro direzione, facendo precipitare la situazione in una fase estremamente delicata.

Per alcuni istanti il rischio di un epilogo drammatico è apparso concreto. È stato allora che un cliente, rimasto all’interno del supermercato, ha deciso di intervenire.

Il gesto decisivo di un cliente

Sfruttando il fatto che l’uomo fosse completamente concentrato sui militari, il cliente si è avvicinato alle sue spalle e con un movimento rapido gli ha afferrato il braccio armato, riuscendo a deviarlo verso il basso.

Quell’azione ha consentito ai carabinieri di intervenire immediatamente, immobilizzando il 57enne e mettendolo in sicurezza nel giro di pochi secondi, senza ulteriori conseguenze per le persone presenti.

Successivamente i militari hanno sequestrato la pistola, risultata essere una fedele replica, e acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza del supermercato, che saranno utilizzate per ricostruire nel dettaglio tutte le fasi della vicenda.

Le accuse e il processo per direttissima

Al termine degli accertamenti il 57enne è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza. L’Autorità giudiziaria gli contesta i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata e porto abusivo di armi.

Nelle prossime ore comparirà davanti ai giudici del Tribunale di Roma per l’udienza di convalida dell’arresto e il successivo giudizio con rito direttissimo.

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