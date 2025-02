Don Filippo Ciampanelli è stato ordinato vescovo

La Parrocchia S. Tommaso d’Aquino a Tor Tre Teste, è in festa e ringrazia il Signore perché il suo amico di lunga data, don Filippo Ciampanelli, per volontà di papa Francesco è stato ordinato vescovo mercoledì 19 febbraio 2025 nella Basilica Vaticana. È stato nominato quindi vescovo titolare di Acque di Mauritania e Sotto-Segretario del Dicastero per le Chiese Orientali.

È dagli anni 2000 che, come giovane sacerdote, don Filippo Ciampanelli si è prestato ad animare le attività giovanili e a occuparsi del giornale della parrocchia.

È stato poi segretario di nunziatura in Georgia, Armenia, Azerbaijan e Bielorussia.

Negli ultimi anni si è dedicato con grande generosità a favore delle coppie che si preparano al matrimonio nella parrocchia di Tor Tre Teste, sebbene già molto impegnato nei suoi incarichi vaticani.

È con grande riconoscenza al Signore, e a don Filippo, che la parrocchia si impegna a pregare per il nuovo vescovo e lo festeggerà domenica 23 febbraio al termine della Messa che presiederà alle 18.30.

