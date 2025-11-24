Dopo il blocco alla famiglia rom, il quartiere reagisce: “Una minoranza non rappresenta Villa Gordiani”

A Villa Gordiani l’aria è ancora tesa. A quasi una settimana da un episodio che ha conquistato le prime pagine dei giornali – la protesta di un gruppo di residenti che ha bloccato l’ingresso in una casa popolare a una famiglia rom assegnataria – una parte del quartiere dice basta.

Basta al racconto di un territorio “razzista”, basta allo sciacallaggio politico, basta a una narrazione che, secondo molti, non rappresenta la comunità.

Oggi, lunedì 24 novembre, alle 18 in via Rovigno d’Istria, il Comitato di Lotta Villa Gordiani e l’Asd Villa Gordiani hanno indetto un’assemblea pubblica.

Un momento per guardarsi negli occhi, dicono gli organizzatori, e rimettere al centro “i veri problemi del quartiere”.

La protesta del 18 novembre

La vicenda è ormai nota. Sabato 18 novembre un gruppo di residenti dei lotti di viale della Venezia Giulia è sceso in strada per impedire l’ingresso a una famiglia rom in una casa Erp regolarmente assegnata dal Comune.

Secondo gli abitanti, la mobilitazione nasceva da una situazione già difficile: nell’area vivono altre famiglie rom e i residenti chiedono da tempo un intervento delle istituzioni sulla gestione dell’edilizia pubblica.

Il presidio si è trasformato in una staffetta continua, con l’obiettivo di impedire agli assegnatari di varcare la porta di casa.

Neppure l’intervento del presidente della commissione Patrimonio e Politiche Abitative, Yuri Trombetti, riuscito a dialogare a lungo con i manifestanti e a promettere un incontro in Dipartimento, ha sciolto la tensione.

La presenza dell’estrema destra

Nel frattempo, sul presidio si è inserito il gruppo di estrema destra “Roma ai romani”, che negli ultimi giorni ha presidiato la zona in maniera sempre più capillare. Una presenza che ha contribuito a radicalizzare la protesta e che ora preoccupa chi vive il territorio in un’altra chiave.

“Non rappresentano il quartiere”

A smarcarsi sono oggi il Comitato di Lotta Villa Gordiani e l’Asd Villa Gordiani, che parlano di una minoranza molto rumorosa: “La protesta è portata avanti da 20 o 30 persone che non rappresentano il quartiere — spiegano — Villa Gordiani è un territorio anti-razzista, contrario a ogni forma di odio. È sbagliato impedire l’ingresso a una famiglia che ha diritto alla casa e lo è ancor di più affidarsi a gruppi estremisti”.

I “veri problemi” del territorio

Per gli attivisti, il punto è un altro. E sarà questo il cuore dell’assemblea pubblica di oggi: “Le case popolari sono praticamente senza manutenzione, i riscaldamenti hanno problemi ricorrenti, in molte palazzine mancano gli ascensori e l’emergenza abitativa è una realtà sotto gli occhi di tutti”.

Di fronte a tutto questo, avvertono, “una guerra tra poveri, fondata su pregiudizi e discriminazioni, non risolverà nulla”. Il rischio, dicono, è che qualcuno stia soffiando sul fuoco: “C’è stata una strumentalizzazione da parte di esponenti dell’estrema destra che costruiscono campagne basate sulla paura, sull’odio e sulla divisione, per il proprio tornaconto”.

Questa sera, dunque, Villa Gordiani proverà a raccontarsi da sola. E a dire — a voce alta — che il quartiere non accetta etichette che non gli appartengono.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.