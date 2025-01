Due iniziative da ricordare del Centro Anziani Aceri “Sandro Pertini”

Due iniziative, quelle organizzate al CSA Anziani Aceri Sandro Pertini in occasione del Capodanno e dell’Epifania che ancora sono oggetto di piacevoli ricordi tra chi via ha partecipato.

Entrambi gli eventi sono stati abilmente organizzati in tutti i loro aspetti da Anna e Andrea che avevano riscosso il successo con l’organizzazione e la gestione del soggiorno estivo aperto ai bambini fortemente voluti dal presidente Saverio Topazio.

Anna e Andrea hanno organizzato entrambi gli eventi con maestria e con una cura quasi maniacale dei particolari ad iniziare dall’allestimento della Sala, alla scelta del menu’, alla musica rigorosamente dal vivo, al ballo e al gran finale con il saluto al 2024 con il classici e sicuri fuochi artificiali

Sembrava di essere in un blasonato locale specializzato in ricevimenti ed eventi dicono gli anziani, eravamo invece nel salone del CSA completamente trasformato dai due giovani organizzatori. Una ottantina di partecipanti che quasi increduli non facevano altro che complimentarsi per come era stato allestito l’ambiente valorizzato anche da tanti giochi di realizzati con luci.

Il menu del cenone rigorosamente a base di pesce con portate che sembravano non finire mai. Tanti i partecipanti che hanno definito questo Veglione di Capodanno come il più bello in assoluto tra quelli organizzati in via degli Aceri.

Bruno Ferro, l’anziano che insieme ad altri sta riorganizzando una biblioteca che ha in catalogo circa duemila libri ci tiene a ripetere i complimenti nei confronti di Anna ed Andrea capaci di organizzare, allestire e coinvolgere tutti i partecipanti ad un festa di capodanno che per qualche ora ha reso tutti più giovani e felici e la felicità lo sanno tutti che ha una azione benefica anche sulla salute.

Altra chicca realizzata al centro è stata la giornata dell’Epifania, dove il centro si è aperto ai bambini invitati dai tanti nonni iscritti al CSA. Dolci per tutti i bambini consegnati consegnati nientemeno da Mirella travestita da una impeccabile e simpaticissima Befana che ha saputo intrattenere a far divertire i numerosissimi nipotini intervenuti.

Adesso è la volta di lavorare sulle attività e iniziative per il 2025 ma siamo certi che Topazio e i suoi collaborati facenti parte del comitato di gestione insieme ai suoi giovani collaboratori esterni proveranno di certo a migliorarsi.

