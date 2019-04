È morto il “Re del trash” Massimo Marino

L’annuncio della morte di Massimo Marino è stato dato via facebook alle 22.30 di venerdì 16 aprile dalla sua compagna, Miria.

“Ci ha lasciato Un’anima meravigliosa– ha scritto – Dopo una battaglia senza tregua, affrontata da vero guerriero, ha abbandonato questa vita terrena. Il suo spirito ora è finalmente in pace. Rimane un vuoto incolmabile per me, per la famiglia e per tutti quelli che lo hanno amato, ma so che avrebbe voluto un epilogo leggero come nel suo stile di persona solare e positiva e quindi mi sento di chiudere con uno dei suoi slogan più conosciuti: bella fratè, enjoy!“.

Conduttore televisivo e ideatore della trasmissione “ViviRoma” nonché animatore delle notti romane si è spento all’età di 59 anni a causa di un male incurabile.

Malato da tempo Marino, aveva affrontato di recente un lungo viaggio in Nepal.