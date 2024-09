È scomparsa l’attrice Franca Bettoja: un addio a una delle icone del cinema italiano

L’Italia piange la perdita di Franca Bettoja, la rinomata attrice nota per la sua indimenticabile interpretazione in L’uomo di paglia di Pietro Germi. Bettoja è deceduta a Roma all’età di 88 anni, come confermato dalla famiglia all’Adnkronos.

Nata a Roma il 14 maggio 1936, Franca Bettoja ha segnato la storia del cinema con una carriera che ha incantato il pubblico. Dopo aver esordito con ruoli minori in film come Un palco all’opera (1955) e Gli amanti del deserto (1956), il 1958 le ha riservato una svolta con L’uomo di paglia, dove ha interpretato il complesso e tormentato personaggio di Rita Fabiani, guadagnandosi una nomination al Grolla d’oro come miglior attrice protagonista.

Il suo talento ha brillato anche nella serie televisiva La pisana (1960) e in numerosi film di genere girati a Cinecittà. Tra questi, Orazi e Curiazi (1961), Il Leone di San Marco (1964) e i due episodi di Sandokan (1964). La sua performance in Giorno per giorno, disperatamente (1962) le è valsa una candidatura al Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista. Accanto a Vincent Price nel cult horror L’ultimo uomo sulla terra (1963), e sotto la direzione di Ettore Scola e Marco Ferreri in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? (1968) e Non toccare la donna bianca (1974), Franca Bettoja ha dimostrato la sua versatilità e il suo fascino in ogni ruolo.

Il suo matrimonio con l’attore Ugo Tognazzi, celebrato nel 1972, è stato un capitolo importante della sua vita. Dalla loro unione sono nati due figli: Gianmarco e Maria Sole Tognazzi. Sebbene le sue apparizioni sul grande schermo siano diminuite dopo il matrimonio, con l’ultima presenza in Teste rasate (1993), la sua eleganza e il suo stile hanno continuato a far parlare di sé.

La mostra Franca Bettoja Tognazzi. La moda di un’attrice, svoltasi dal 13 dicembre 2022 al 12 marzo 2023 a Castel Sant’Angelo, ha celebrato la sua raffinata eleganza. Gli abiti da sera che ha indossato durante gli eventi mondani e i festival cinematografici sono ora conservati nel Museo Boncompagni Ludovisi. Questi capi non solo riflettono il suo gusto unico, ma sono anche testimoni di un’epoca d’oro del cinema italiano.

Franca Bettoja rimarrà per sempre nel cuore di chi ha ammirato la sua arte e il suo stile senza tempo. La sua eredità continua a brillare nel panorama culturale italiano, un faro di eleganza e talento ineguagliabile.

